9 gün çağrısı: Turizmci tatil uzasın istiyor

Bu yıl 15 Haziran'da arife günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 16-17- 18 ve 19 Haziran'ı kapsıyor. 14 Haziran'da okulların kapanması ile de milyonların tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacak olması nedeniyle özellikle şampiyonanın düzenleneceği Almanya'dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen Türk turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor. Sektör temsilcileri, '9 günlük bayram tatili' çağrısı yapıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "20-21 Haziran perşembe ve cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. Eğer Haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" dedi. Şu anda Antalya'da dolulukların yüzde 80'ler civarında olduğunu, Haziran itibarıyla yüzde 90'ın üzerine çıkmasını beklediklerini söyleyen Kavaloğlu, kente gelen turist sayısının 3.5 milyonu aştığını kaydetti.