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Kapasite 5 katına çıktı: BTK hattı yeniden açıldı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Kapasite 5 katına çıktı: BTK hattı yeniden açıldı

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Pasifik Eurasia, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattındaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk taşımasını gerçekleştirdi. Son dönemde geliştirdiği yeni iş birlikleri, uluslararası taşımacılık anlaşmaları, kurumsal taşıma sözleşmeleri ve faaliyet gösterdiği alanlardaki kapasite artışı ile demiryolu taşımacılığında önümüzdeki dönemde daha yüksek satış ve verimlilik hacmine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Pasifik Eurasia Genel Müdürü Mehmet Altınsoy, BTK hattındaki modernizasyon ve kapasite çalışmalarının tamamlanmasıyla hattın yıllık kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona yükseldiğini söyledi.

SATIŞLARI ARTIRACAK
Altınsoy, "BTK hattında Mayıs 2023'ten bu yana devam eden modernizasyon ve kapasite artış çalışmaları sona erdi. Bu hatta son 1 yılda geçici bir daralma yaşandı ancak kapasite artışı ve modernizasyon çalışmaları sonrasında oluşan yüksek kapasite hem taşımalarımız hem satış hacmimizi önemli ölçüde artırmamıza olanak sağlayacak.

Şirketimizin birlikte çalıştığı mevcut kurumsal firmalarının ve hedef kitlesinde yer alan kurumsal ve çok uluslu şirketlerin taşımalarının artan kapasiteye istinaden BTK hattına yönlendirilmesi satış hacmimizi önemli ölçüde etkileyecek. Kazan Soda'nın Azerbaycan'a gönderdiği ihracat yüklerini taşıyan ve 16 konteynerden oluşan trenimiz Gürcistan Ahılkelek'e ulaştı. Bu trenimiz Bakü'den hareket eden ve Mersin Yenice Garı varışlı konteyner yüklü treninin yükünü alarak Türkiye'ye giriş yaptı" dedi.

Söz konusu trenleri Azerbaycan, Kazakistan ve Çin çıkışlı trenlerin takip edeceğine dikkat çeken Altınsoy, Pasifik Eurasia'nın ihracat-ithalat ve transit taşımaları ile faaliyet hacminde önemli artış öngördüklerini söyledi.

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