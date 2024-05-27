PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İsteyene gelir isteyene ev: Konutta yeni dönem

Bakan Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarının konut projelerine yatırım yapmasının önünün açılacağını belirterek, ‘Yatırımcılar, proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edebileceği gibi, ev sahibi olma imkanına da sahip olabilecek’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
İsteyene gelir isteyene ev: Konutta yeni dönem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

FİYATLARI DÜŞÜRECEK
SPK'nın hazırladığı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) kurulmasına ilişkin düzenlemede son aşamaya gelindiğini belirten Şimşek, "Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak" diye konuştu.

FONDAN ÇIKIŞ HAKKI
Şimşek, projenin, yatırımcıların proje kaynaklı risklerinin azaltılabilmesi amacıyla teminat mekanizması getirdiğini, böylece fonun hasılat paylaşımı sözleşmelerinden doğan haklarını da güvence altında tutacağını kaydederek, "Bu düzenleme ayrıca fon faaliyetleriyle ilgili yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerde yatırımcılara fondan çıkış hakkı getirecek ve böylelikle yatırımcı mağduriyetlerinin önüne de geçilecek" değerlendirmesinde bulundu.

BİRİKİMLER DEĞERLENDİRİLECEK
Yatırımcıların, proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edebileceği gibi, ayni çıkış yaparak ev sahibi olma imkanına da sahip olabileceğini aktaran Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "SPK tarafından ihraç belgesi onaylanan 184 gayrimenkul yatırım fonu bulunuyor. Halihazırda portföyü oluşan 149 fon varken, bu fonların portföy büyüklüğü ise 82.7 milyar lira civarında. Yeni düzenlemeyle bu fonların sayısının artması da bekleniyor. Fonların teminat temelli sağlam yapısı sayesinde gayrimenkul proje üretimi güvenle hayata geçirilebilecek. Yatırımcılar bu güven ortamında kooperatifçilik mantığıyla küçük birikimlerini değerlendirerek konut sahibi olabilecekler."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siyonist İsrail’den alçak hamle! Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! Çadırlar bombalandı: Onlarca Filistinli can verdi
Çalışana çifte tazminat: Kıdem ve ihbar ödemeleri nasıl hesaplanır? Temmuz’da neler değişecek?
Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan’dan tebrik
İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri
Mersin’de korkunç zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden acı görüntüler
Galatasaray taraftarları sokaklara akın etti: Şampiyonluk kutlamalarında renkli anlar
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ’şov başlıyor’ diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi!
ÖZEL | İsmail Kartal Takvim’e konuştu! Takımda kalacak mı?
Galatasaray’dan Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş’a şampiyonluk göndermesi
Galatasaray şampiyon oldu sosyal medya coştu! İşte Cimbom’un Twitter paylaşımları
CANLI PUAN DURUMU | Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen son takım belli oldu
Türkiye’den öğrenilecek çok şey var! Almanya’da dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarette tarih belli oldu! AK Parti’den ’Özel’ zirve açıklaması
DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !
SON DAKİKA