Tatil hayal oldu: Otellerin bayram tarifesi cep yakıyor! Fiyatlar 2’ye katlandı

Bayram haftasına aynı tip konaklamalar için ücretler 10 bin TL'den 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Tatil bölgelerinde sadece otel ve tesisler değil restoran, kafe, plaj gibi yerler de fiyatlarını katlıyor. Restoranlardaki 3 bin liralık makarna, 1000 liralık lahmacun fiyatlarıyla ilgili fiş ve faturalar sosyal medyanın da gündeminde. Vatandaşlar bu tür mekanlarında denetlenmesini istiyor.
8 MİLYON LİRAYA VİLLA
Fiyatların artması üzerine vatandaşlar ev kiralama yöntemini seçmeye başladı. Ancak burada da talep artınca fiyatlar uçmaya başladı. Tatil bölgelerindeki normal dairelerin fiyatları da aylık 25 bin liraya kadar çıkarken villa kiralanmak istendiğinde ise aylık 150 bin lira ile 8 milyon lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.