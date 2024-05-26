Tatil hayal oldu: Otellerin bayram tarifesi cep yakıyor! Fiyatlar 2’ye katlandı

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Sezon öncesinde fiyatlarını yüzde 30-40 artıran oteller, şimdi de bayram tarifesi uygulamaya başladı. Normal zamanlara göre 2 kat fiyat isteyen tesislerin yanında tatil bölgelerindeki restoran ve kafelerdeki fiyatlar da dudak uçuklatıyor. Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi bölgelerde milyonluk hesaplar sosyal medyada gündem oluyor.

15-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek kurban bayramında tatil planlayan vatandaşlar otel ve tesis ücretleri karşısında şoke oluyor. Tatilin 2 günlük idari izinle 9 güne çıkma ihtimaline karşı fiyatlarını güncelleyen otel ve tesisler normal zamanlara göre 2 kat fiyat istemeye başladı. 4 kişilik bir ailenin çok da lüks olmayan bir tesiste bayramı geçirme planı 100 bin lirayı bulabiliyor. Daha lüks tesislerde ise fiyatlar milyon liralara yaklaşıyor.