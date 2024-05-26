Kamuya yeni kadro: 57 bin personel aranıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya 56.984 memur ve işçi alımı yapılacak. 15 kamu kurumu büro personeli, uzman yardımcısı, hemşire, doktor, öğretmen, mühendis, teknisyen, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlikçi gibi pozisyonlar için yapacağı işçi ve memur alımı detaylarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, TÜRKŞEKER, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi, MEB, MTA, Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı. Kadroların en büyük bölümü Sağlık Bakanlığı'nda. Bakanlık değişik pozisyonlar için yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.