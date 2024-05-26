EYT’liye 580 milyar lira

Milyonlarca emekli Haziran ayında Kurban bayramı ikramiyesini alacak. İkramiyelerin 10-14 Haziran haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak Haziran maaşlarının da bayramdan önce yatırılması gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler ve bakanlıklarının çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şu an 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğine dair bir soru üzerine, gündemlerinde bu yönde bir çalışma olmadığını belirtti. Hedeflerinin emeklinin satın alma gücünü artırmak olduğuna, bunun da enflasyonun düşüşüyle önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğine dikkat çeken Işıkhan, emeklinin kalıcı refahının sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

YARISI ÇALIŞIYOR

EYT düzenlemesi doğrultusunda şu ana kadar 2 milyon kişinin emekli olduğunu söyleyen Işıkhan, önümüzdeki 5 yılda da 2,5 milyon EYT'linin daha emekli olmasını beklediklerini belirtti. 2 milyon EYT'liden yaklaşık bir milyonunun çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Işıkhan, EYT'nin maliyetinin yıllık 580 milyar lira olduğunu açıkladı.



ERKEN AYLIK ÖDENECEK

"Emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz" diyen Bakan Işıkhan ikramiye ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını hatırlattı. İkramiyelerle birlikte emekli aylıklarının da bayramdan önce hesaplara yatırılması da gündemde. Bunun8 için bakanlık ödeme takvimli açıklayacak.



KAYIT DIŞILIK DÜŞÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılında İŞKUR'un 1 milyon 237 bin 26 kişiyi işe yerleştirdiğini belirterek, "2024 yılı sonuna kadar da 1,5 milyon kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyoruz. İstihdam rakamı 2024 yılı Mart ayı itibarıyla 32,5 milyona ulaşmıştır. Devreye aldığımız yapay zeka sistemi ile kayıt dışılıkla mücadele yüzde 2002 yılında yüzde 50'lerde olan oran şu anda yüzde 25.04 seviyesine geriledi" dedi.



3.6 MİLYONA TABAN MAAŞ

Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3.601.551 emekli olduğunu belirtti. Taban maaş artışının şu anda gündemde olmadığını refah payı ve taban maaş artışı gibi konuların Temmuz'da değerlendirileceğini söyledi.



BELEDİYE BORÇLARI TAHSİL EDİLİYOR

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarını da 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim" dedi.