Nisan ayı kartlı ödeme verileri açıklandı! 1,1 trilyon lira toplam tutar, 2023’e göre %25 artış | 5 alışverişten 4’ü ’temassız’

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107 artarak 1 trilyon 127,8 milyar liraya yükseldi. Bankalararası Kart Merkezi, nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, nisan itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 122,1 milyon, banka kartı sayısı 190,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,7 milyon oldu.





KREDİ KARTI SAYISINDA %15 BANKA KARTINDA %8 ARTIŞ



Yıllık bazda kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 21 artış gerçekleşti. Toplam kart sayısı ise yüzde 13 artışla 406,4 milyona ulaştı. KARTLI ÖDEMELERİN 930,4 MİLYAR LİRASI KREDİ KARTLARIYLA YAPILDI Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107 artarak 1 trilyon 127,8 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 930,4 milyar lirası kredi kartlarıyla, 175,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 21,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Ödeme tutarlarında yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 120, banka kartlarında yüzde 56, ön ödemeli kartlarda yüzde 130 artış yaşandı.