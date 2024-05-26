Bankalar kesenin ağzını açtı: Promosyon 20 bin TL

Emeklilerin maaşını ödemek için yarışan bankalar promosyon kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Hükümet 3.500 -5000 TL olan promosyon alt sınırlarını 8 bin-12 bin TL aralığına çekerken maaşa göre bundan daha az ödeme yapılamıyor. Ancak bankalar isterlerse daha yüksek promosyon da ödeyebiliyor. Rekabet kızışınca promosyon miktarını bankalar 20 bin TL'ye kadar yükseltti. Bazı bankalar ise 12-18 bin lira arasında değişen promosyonlar ödüyor.

Promosyon miktarlarının özellikle Temmuz ayında yapılacak zamlardan sonra yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüksek promosyon veren bankalar ise emeklilerden bazı şartlar istiyor. Emekli müşteri getirilmesi, kredi kullanımı, kredi kartı alma, fatura ödeme talimatı verme gibi şartlar öne süren bankalar buna karşılık promosyon miktarını da yükseltiyor. Ancak promosyon almak için tek şart olan 3 yıl boyunca aynı bankadan aylık alma sözü vermek yeterli oluyor. Daha önce promosyon almış olan emekliler de isterlerse cayma haklarını kullanıp promosyon anlaşmalarını yeni rakamlar üzerinden güncelleyebiliyor.