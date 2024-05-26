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Azerbaycan'a Demirağ

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı yeniden açıldı Azerbaycan’dan yola çıkan tren Türkiye’ye ulaştı Türkiye’den Azerbaycan’a ilk tren de törenli yola çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
Azerbaycan’a Demirağ

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Mayıs 2023'te bakım çalışmaları nedeniyle kapatılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı yeniden hizmete açıldı. Soda külü yüklü ilk ihracat treni de önceki gün Azerbaycan'a doğru yola çıkarken, Azerbaycan'dan Adana Yenice'ye plastik ham maddesi taşıyan ilk tren de dün sabah saatlerinde Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ekim 2017 tarihinde Türkiye- Gürcistan ve Azerbaycan işbirliği ile açılan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nda bugüne kadar konvansiyonel taşımalar da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin ton yük taşındığını ifade etti. Uraloğlu, "Toplam 757 kilometre uzunluğundaki Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 429 kilometresi Azerbaycan, 220 kilometresi Gürcistan ve 79 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Hatta ilk ticari taşıma 30 Ekim 2017 tarihinde Kazakistan-Türkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede başladı. Hatta Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin'e yük taşımacılığı gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

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