Prim şartı 1800 gün azalacak! 1999-2005-2008 arası işe başlayana erken emeklilik müjdesi! 58,60,65 yaşında...

Burada 'küçük esnaf' tanımının kapsamına kimlerin gireceği önem taşıyor. 10 ve altı personel kriterinin getirilebileceği konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafa 5 yıl prim avantajının sağlanması bekleniyor. Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse daha fazla Bağ-Kur'lu ya da tüm Bağ-Kur'lular bu avantajdan yararlanabilecek. Bu düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı da merak konusu.

Eğer yeni emeklilik reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9 binden 7 bin 200'e inecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlamış olan EYT'li erkek esnaf hemen emekli olabilecek. Son 3.5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmiş olanlar da SSK'daki çalışmaları 3.5 yıldan az ve 7 bin 200 günü tamamlamışlarsa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

ÇALIŞMA HANGİ AŞAMADA?

BAĞ-KUR reformuna ilişkin hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı. Bağ- Kur'lular düzenlemenin bu yıl içinde torba yasa tasarısıyla Meclis'e sevk edilmesini istiyor.

YENİ SİGORTALIDA YAŞA DİKKAT!

8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlarda kapsama giren kadın ve erkek Bağ-Kur'luların prim şartı bin 800 gün azalacak. Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek.

7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek. Yani 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.