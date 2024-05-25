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Uzmanlar uyardı: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kopya sitelerle 1 milyar liralık vurgun

Son dönemde kopya sitelerle dolandırıcılıklar artarken, internet satış platformlarının sahteleriyle 1 milyar lirayı aşan vurgun yapan bir suç örgütü çökertildi. Uzmanlar da alışveriş yapacak tüketicilere uyarılarda bulundu...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
Uzmanlar uyardı: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kopya sitelerle 1 milyar liralık vurgun

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Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen dijital dünya, dolandırıcıların da hedefi oldu. Alışveriş, turizm ve araç kiralama gibi alanlarda kopya sitelerle dolandırıcılıklar her geçen gün artarken, Aydın merkezli 17 ilde yapılan bir operasyonda bu yolla 1 milyar lirayı aşkın vurgun yaptığı belirlenen bir suç örgütü çökertildi.

17 İLDE OPERASYON
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 kişi 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi. Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.



NASIL ANLAŞILIR?
Uzmanlar, kopya site tuzağına düşülmemesi için tüketicilere şu uyarıları yaptı:

- Gerçek bir web sitesinin URL'si genellikle kısa ve kolay okunabilir olur. Sahte siteler ise genellikle karmaşık veya göze tuhaf görünen URL'ler kullanır.

- Ziyaret ettiğiniz web sitesine ait URL'nin başında bir kilit simgesi olup olmadığına bakın. Eğer bir kilit simgesi varsa bu web sitesinin verileri şifrelemek için Güvenli Soket Katmanı (SSL) protokolünü kullandığını gösterir.



- Web sitesinin içeriğini dikkatlice inceleyin. Gerçek siteler genellikle profesyonelce yazılmış içeriklere sahiptir. Sahte siteler ise dil ve yazım hataları bulunan tutarsız metinler içerebilir. Ayrıca sahte web siteleri genellikle bilinen logolar veya marka adları kullanarak güven kazanmaya çalışır.

- Gerçek bir web sitesinin iletişim bilgileri genellikle net ve eksiksizdir. Sahte siteler ise iletişim bilgilerini gizlemeye veya kısıtlamaya eğilimlidir. web sitesinin iletişim bilgilerini kontrol edin, doğrulanabilir bilgiler olup olmadığına bakın.

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