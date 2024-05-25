Uzmanlar uyardı: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kopya sitelerle 1 milyar liralık vurgun

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen dijital dünya, dolandırıcıların da hedefi oldu. Alışveriş, turizm ve araç kiralama gibi alanlarda kopya sitelerle dolandırıcılıklar her geçen gün artarken, Aydın merkezli 17 ilde yapılan bir operasyonda bu yolla 1 milyar lirayı aşkın vurgun yaptığı belirlenen bir suç örgütü çökertildi.

Operasyonda, 38 kişi 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi. Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.