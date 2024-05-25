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Annelere izin müjdesi: Çalışanlara destekler artacak! Hükümetten anne adayları için cazip teşvikler I Neler gündemde?

Doğum oranlarının azalması AK Parti MKYK’da ele alındı. Kadınların hem kariyer hem çocuk yapmaları için gerekli desteklerin verilmesi kararlaştırıldı. Doğum izninin artmasından evden ve yarı zamanlı çalışmaya kadar pek çok kolaylık gündemde...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
Annelere izin müjdesi: Çalışanlara destekler artacak! Hükümetten anne adayları için cazip teşvikler I Neler gündemde?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında, "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe verici. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak tanımladığı nüfusun erimesi konusu, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu.

Çalışan kadınların çocuk yapma konusundaki endişe ve talepleri toplantıda değerlendirildi. Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için hükümetin gerekli destekleri verip adım atması kararlaştırıldı.

1 YILLIK İZİN TALEBİ
Kadın çalışanların çocuk planlarını ertelediklerinin ya da çocuk yapmaktan vazgeçtiklerinin altını çizen bir MKYK üyesi, özellikle doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların taleplerini dile getirdi.

MKYK üyesi konu ile ilgili şunları söyledi: "4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı."

'DESTEK VERİRİZ'
Talepler üzerine söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılacak her adımı yüzde 100 desteklediklerini ifade etti. "Maliye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Bakan Şimşek, "Özel sektör de sürece dâhil edilmeli. Kaynak aktarımı konusunda bir problem olmaz. Özel sektörü destekleriz" ifadesini kullandı.



GENİŞ AİLELER AZALIYOR
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, önceki gün AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç, "Doğum hızı çok ciddi şekilde düştü. Eğilim devam ederse 2040-2050'de nüfusumuzun 94 milyona ulaşıp orada duran yapıya kavuşacağını öngörüyoruz. 3 çocuklu aileler yaygındı ama artık 2 çocuklu aileler bile azalmaya başladı" dedi.



NELER GÜNDEMDE?
- Doğum izni süresi artırılacak.
- Yarı zamanlı çalışmaya imkân sağlanacak.
- Evden çalışma modeli uygulanacak.
- Anneler esnek çalışmadan yararlanacak.
- Özel sektöre destek sağlanacak.
- Annelerin kıdem boşlukları tamamlanacak.
Fatma GÖKSU/ Burcu ŞEN

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