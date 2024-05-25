Annelere izin müjdesi: Çalışanlara destekler artacak! Hükümetten anne adayları için cazip teşvikler I Neler gündemde?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın son kabine toplantısında, "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe verici. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak tanımladığı nüfusun erimesi konusu, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu.

Çalışan kadınların çocuk yapma konusundaki endişe ve talepleri toplantıda değerlendirildi. Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için hükümetin gerekli destekleri verip adım atması kararlaştırıldı.

1 YILLIK İZİN TALEBİ

Kadın çalışanların çocuk planlarını ertelediklerinin ya da çocuk yapmaktan vazgeçtiklerinin altını çizen bir MKYK üyesi, özellikle doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların taleplerini dile getirdi.

MKYK üyesi konu ile ilgili şunları söyledi: "4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı."