Aile Destek ödemeleri 1 yıl daha uzatıldı mı 2024? Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, hangi ay son? e-Devlet sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı ödemeleri, dar gelirli hanelere önemli bir destek sunmaktadır. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan bu ödemeler, hanelerin gelir durumuna göre farklı tutarlarda gerçekleştirilmektedir. Peki, Aile destek ödemeleri 1 yıl daha uzatıldı mı 2024? Aile destek programı ne zaman bitiyor, hangi ay? İşte merak edilenler...