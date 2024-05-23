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Gramına denk gelenin hayatı tepeden tırnağa değişir! Elmastan 10 kat daha nadir maden ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesi son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken eşsiz bir değerli taşa ev sahipliği yapıyor. Bu taş, dünyada sadece Milas'ta çıkarılmasıyla ve nadir bulunmasıyla dikkat çekiyor. Zarit taşı elmasa kıyasla çok daha değerli kabul ediliyor. Bunun temel nedeni, zaritin doğada son derece nadir bulunmasıdır. Her 10 bin elmasa karşı yalnızca bir zarit bulunabilmesi, bu taşın değerini gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:00 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:00
Gramına denk gelenin hayatı tepeden tırnağa değişir! Elmastan 10 kat daha nadir maden ortaya çıktı

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Zarit ışığın açısına bağlı olarak renk değiştirebilen eşsiz bir taş. Güneş ışığında zümrüt yeşili bir parlaklık sunarken yapay ışık altında kırmızı veya pembe tonlarına bürünebiliyor. Ancak zaritin değerini artıran asıl özellik, dünya üzerinde sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunabilmesi. Milas'taki boksit madenlerinde yıllar boyunca süren jeolojik baskılar zaritin oluşumuna imkan tanımış.

ZARİT ÇIKARMA SÜRECİ: DİKKAT VE ÖZEN GEREKTİRİYOR

Zarit çıkarma işlemi, Milas'taki boksit madenlerinde titizlikle yürütülüyor. Maden ekipleri, zarit taşını diğer mineral ve elementlerden ayırt edebilmek için taşları suyla yıkayarak inceliyor.

Elde edilen zaritler iç yapılarında kusurlar içerebiliyor; ancak bu kusurlu zaritler bile, içlerinden alınan küçük ve değerli parçalarla kıymetini koruyor.

ZARİT TAŞLARININ İŞLENME SÜRECİ

Çıkarılan zarit taşları dikkatle ayrıştırıldıktan sonra, çamur ve kirden arındırılmak üzere yıkanıyor. Ardından seçilen zaritler kesim işlemleri için özel atölyelere gönderiliyor

Burada zaritlerin her biri değerlerine göre değerlendiriliyor ve piyasaya sürülmeden önce son bir kalite kontrolünden geçiriliyor.

Zarit taşı, sadece Milas'a özgü bu doğal güzellik, uluslararası piyasada yankı uyandırmaya devam ediyor. Her bir zarit parçası, dünyanın dört bir yanındaki mücevher severler ve koleksiyonerler için değerli birer koleksiyon objesi haline gelmiş durumda.

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