Gramına denk gelenin hayatı tepeden tırnağa değişir! Elmastan 10 kat daha nadir maden ortaya çıktı

ZARİT TAŞLARININ İŞLENME SÜRECİ Çıkarılan zarit taşları dikkatle ayrıştırıldıktan sonra, çamur ve kirden arındırılmak üzere yıkanıyor. Ardından seçilen zaritler kesim işlemleri için özel atölyelere gönderiliyor

Burada zaritlerin her biri değerlerine göre değerlendiriliyor ve piyasaya sürülmeden önce son bir kalite kontrolünden geçiriliyor.

Zarit taşı, sadece Milas'a özgü bu doğal güzellik, uluslararası piyasada yankı uyandırmaya devam ediyor. Her bir zarit parçası, dünyanın dört bir yanındaki mücevher severler ve koleksiyonerler için değerli birer koleksiyon objesi haline gelmiş durumda.