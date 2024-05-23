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Elmastan 10 kat daha kıymetli! Bulanın hayatı tepeden tırnağa değişiyor

Muğla'nın Milas ilçesi, son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken bir değerli taşa ev sahipliği yapıyor. Kimyager Alistair Linsell'a göre, zarit taşı yaklaşık 200 yıl önce keşfedilmiş olmasına rağmen değerinin ve nadirliğinin farkına varılması zaman almış. Elmasa kıyasla daha değerli olan zarit sadece Milas'ta çıkarılan bir taş olarak biliniyor. Şimdiye kadar kesilmiş en büyük zarit taşının değeri 2 milyon poundu buluyor. Bu değer doğada her 10 bin elmasa karşı yalnızca bir zarit bulunabilmesinden kaynaklanıyor.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 10:31 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 10:31
Elmastan 10 kat daha kıymetli! Bulanın hayatı tepeden tırnağa değişiyor

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Zarit ışığın açısına bağlı olarak renk değiştirebilen eşsiz bir taş. Güneş ışığında zümrüt yeşili bir parlaklık sunarken yapay ışık altında kırmızı veya pembe tonlarına bürünebiliyor. Ancak zaritin değerini artıran asıl özellik, dünya üzerinde sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunabilmesi. Milas'taki boksit madenlerinde yıllar boyunca süren jeolojik baskılar zaritin oluşumuna imkan tanımış.

ZARİT ÇIKARMA SÜRECİ: DİKKAT VE ÖZEN GEREKTİRİYOR

Zarit çıkarma işlemi, Milas'taki boksit madenlerinde titizlikle yürütülüyor. Maden ekipleri, zarit taşını diğer mineral ve elementlerden ayırt edebilmek için taşları suyla yıkayarak inceliyor.

Elde edilen zaritler iç yapılarında kusurlar içerebiliyor; ancak bu kusurlu zaritler bile, içlerinden alınan küçük ve değerli parçalarla kıymetini koruyor.

ZARİT TAŞLARININ İŞLENME SÜRECİ

Çıkarılan zarit taşları dikkatle ayrıştırıldıktan sonra, çamur ve kirden arındırılmak üzere yıkanıyor. Ardından seçilen zaritler kesim işlemleri için özel atölyelere gönderiliyor

Burada zaritlerin her biri değerlerine göre değerlendiriliyor ve piyasaya sürülmeden önce son bir kalite kontrolünden geçiriliyor.

Zarit taşı, sadece Milas'a özgü bu doğal güzellik, uluslararası piyasada yankı uyandırmaya devam ediyor. Her bir zarit parçası, dünyanın dört bir yanındaki mücevher severler ve koleksiyonerler için değerli birer koleksiyon objesi haline gelmiş durumda.

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