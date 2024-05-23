Elmastan 10 kat daha kıymetli! Bulanın hayatı tepeden tırnağa değişiyor

Zarit ışığın açısına bağlı olarak renk değiştirebilen eşsiz bir taş. Güneş ışığında zümrüt yeşili bir parlaklık sunarken yapay ışık altında kırmızı veya pembe tonlarına bürünebiliyor. Ancak zaritin değerini artıran asıl özellik, dünya üzerinde sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunabilmesi. Milas'taki boksit madenlerinde yıllar boyunca süren jeolojik baskılar zaritin oluşumuna imkan tanımış.
ZARİT ÇIKARMA SÜRECİ: DİKKAT VE ÖZEN GEREKTİRİYOR
Zarit çıkarma işlemi, Milas'taki boksit madenlerinde titizlikle yürütülüyor. Maden ekipleri, zarit taşını diğer mineral ve elementlerden ayırt edebilmek için taşları suyla yıkayarak inceliyor.
Elde edilen zaritler iç yapılarında kusurlar içerebiliyor; ancak bu kusurlu zaritler bile, içlerinden alınan küçük ve değerli parçalarla kıymetini koruyor.