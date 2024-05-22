SSK girişi 1995-2018 arası olan sigortalılara müjde verildi! Erken emeklilik bekleyenler voleyi vurdu

Bu süreç, çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde prim yatırılmamış olması şartını gerektiriyor. Askerlik borçlanması ise, askerlik öncesi dönemde sigortalı olarak çalışmış olan kişilere, emeklilik prim gün sayısını artırma fırsatı sunuyor. Bu, özellikle emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim günü eksik olan bireyler için büyük bir avantaj sağlıyor.