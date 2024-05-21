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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 4 Haziran'da Meclis'te sunum yapacak

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 4 Haziran'da sunum yapacak. Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ilk sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor. TCMB'nin aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 13:45 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 13:45
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 4 Haziran’da Meclis’te sunum yapacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 4 Haziran'da sunum yapacak.

İLK KEZ BİR ARAYA GELECEK
Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 4 Haziran'da toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.


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