Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 4 Haziran’da Meclis’te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Fatih Karahan , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 4 Haziran'da sunum yapacak.

İLK KEZ BİR ARAYA GELECEK

Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 4 Haziran'da toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.