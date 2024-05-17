Yerli ve milli otomobil TOGG’dan sıfır faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası! Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Son 4 gün!

Togg'un sınırlı sayıda T10X için başlattığı 12 ay faizsiz veya 30 ay yüzde 1,99 faizli 800 bin liralık kredi kampanyası 20 Mayıs'ta sona erecek.
Togg'un sınırlı sayıda T10X için başlattığı 12 ay faizsiz veya 30 ay yüzde 1,99 faizli 800 bin liralık kredi kampanyası 20 Mayıs'ta sona erecek.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, T10X'i farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Sınırlı sayıda T10X için geçerli olan kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği bulunuyor. Aynı zamanda dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, T10X'in tüm versiyonlarında geçerli olan kampanyaya 20 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar katılabiliyor.
Süreci devam edip aktif siparişi olan veya 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.
TRUMORE UYGULAMASINDAN 7/24 SİPARİŞ VERİLEBİLİYOR
T10X için Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.
T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.
DAHA UZUN GARANTİ SÜRELERİ
Togg'un bir raporundan derlenen verilere göre, içten yanmalı C-SUV bir otomobille kıyaslandığında Türkiye'de en fazla satılan elektrikli otomobil olan C-SUV segmentindeki Togg T10X, kullanım ömrü boyunca içten yanmalı otomobillere kıyasla yüzde 85 daha uygun bakım maliyeti sunuyor.
T10X satın alanlara 3 yıl/100 bin kilometre garanti ve 8 yıl/160 bin kilometre batarya garantisi sunulurken, fosil yakıtlı bir C-SUV otomobile 2-4 yıl arası garanti veriliyor.
Bakım periyodu Togg T10X için 2 yıl ya da 40 bin kilometre olarak belirlenirken, içten yanmalı C-SUV bir otomobilin bakım aralığı ise 1 yıl ya da 15-20 bin kilometre aralığında olabiliyor.
RUTİN BAKIM MASRAFLARI
Elektrikli otomobillerin ve T10X'in rutin bakımları arasında yalnızca "polen filtresi" ve "fren hidrolik" sıvısı bulunuyor. Söz konusu aksamların 2 yıl bakım maliyeti 3-5 bin lira arasında değişkenlik gösterebiliyor.
İçten yanmalı araçlarda 2 yıllık bakımlar arasında yer alan "motor yağı, hava, polen, yağ filtreleri ve yakıt filtresinin yanı sıra fren hidrolik sıvısı ve buji bakım" maliyetleri 25-30 bin liraya kadar yükselebiliyor.
DAHA UYGUN TOPLAM MALİYET AVANTAJI
Elektrikli otomobiller, düşük toplam kullanım maliyetiyle içten yanmalı modellere karşı daha rekabetçi pozisyon alıyor.
Yine Togg T10X özelinde bakıldığında, "finansal maliyet", "3 yıl MTV" ve "3 yıl enerji/yakıt masrafı" gibi maddeler çerçevesinde elektrikli araçlar yüzde 48 daha uygun toplam maliyet avantajı sunuyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE 10 KATA KADAR YAKIT EKONOMİSİ SAĞLANABİLİYOR
Diğer yandan, Skywell Türkiye Distribütörü Ulu Motor'dan alınan bilgilere göre ise elektrikli otomobillerde 10 kata kadar yakıt ekonomisi sağlanabiliyor.
Bakım maliyetleri açısından benzinli veya dizel seçeneklerde ağır bakımlarda farklı arıza durumlarına bağlı olarak farklı parçalar da değişebiliyor ve maliyetler çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Elektrikli araçların en ağır bakımı ise neredeyse benzinli dizel seçeneklerin standart bakımına eş değer seviyelerde gerçekleşiyor.
Bu bağlamda standart bakımlar kıyaslandığında elektrikli otomobiller toplam maliyet açısından yaklaşık yüzde 50 avantajlı oluyor.
BATARYA MALİYETLERİ ARAÇ SATIŞ FİYATLARININ YAKLAŞIK YÜZDE 20-25'İNE TEKABÜL EDİYOR
Satın alma maliyetleri açısından önceden batarya maliyetleri yüksek olduğu için elektrikli araçlar benzinli veya dizel emsallerine göre çok daha pahalıydı ancak halihazırda batarya maliyetleri ciddi anlamda düştü.
Dolayısıyla gelinen noktada elektrikli araçlar benzinli ve dizel emsallerine göre çok daha uygun hale geldi. Satın alma maliyetleri açısından vergisel anlamda da elektrikli araçların avantajları bulunuyor. Ayrıca çeşitli finansman koşullarıyla tüketici kredileri de sunuluyor.
Elektrikli otomobillerdeki bataryaların ekonomik ömrü 10 yıl olarak açıklanıyor. Bataryalar bu süreç sonunda tamamen kullanılamaz hale gelmiyor ancak kapasite kaybına bağlı olarak menzil kaybı yaşanabiliyor.
Bugünün koşullarında batarya maliyetlerinin araç satış fiyatlarının yaklaşık yüzde 20-25'ine tekabül ettiği belirtiliyor.