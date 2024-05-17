Yerli ve milli otomobil TOGG’dan sıfır faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası! Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Son 4 gün!

TRUMORE UYGULAMASINDAN 7/24 SİPARİŞ VERİLEBİLİYOR

T10X için Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.

T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.

DAHA UZUN GARANTİ SÜRELERİ

Togg'un bir raporundan derlenen verilere göre, içten yanmalı C-SUV bir otomobille kıyaslandığında Türkiye'de en fazla satılan elektrikli otomobil olan C-SUV segmentindeki Togg T10X, kullanım ömrü boyunca içten yanmalı otomobillere kıyasla yüzde 85 daha uygun bakım maliyeti sunuyor.

T10X satın alanlara 3 yıl/100 bin kilometre garanti ve 8 yıl/160 bin kilometre batarya garantisi sunulurken, fosil yakıtlı bir C-SUV otomobile 2-4 yıl arası garanti veriliyor. Bakım periyodu Togg T10X için 2 yıl ya da 40 bin kilometre olarak belirlenirken, içten yanmalı C-SUV bir otomobilin bakım aralığı ise 1 yıl ya da 15-20 bin kilometre aralığında olabiliyor.