Son dakika: Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan Kurul kararına göre, akaryakıt istasyonlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere fiyat farkı uygulamasına son veriliyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan Kurul kararına göre, akaryakıt istasyonlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere fiyat farkı uygulamasına son veriliyor.
FARKLI FİYATLARLA ÜRÜN SATIŞI YAPILMAYACAK
Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.
EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.
"KALİTE İZLEMESİ ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR"
Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin şu ifadeye yer verildi:
"Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir."
KATKI MADDELERİ İÇİN BİLDİRİM VE İZİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEĞİŞMEDİ
EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.
15 Mayıs akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.60 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.69 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.17 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 43.61 TL
Mazot fiyatı: 41.12 TL
LPG fiyatı: 20.87 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 43.84 TL
Mazot fiyatı: 41.36 TL
LPG fiyatı: 20.51