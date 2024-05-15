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Çin menşeli elektrikli duvar saatleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri için nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:26 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:26
Çin menşeli elektrikli duvar saatleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

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Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı yerli üreticilerin söz konusu ürüne yönelik başvurularına istinaden yapılan inceleme sonuçlandı.

ÇİN MALINA SORUŞTURMA
İnceleme sonucunda, yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından, Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri"ne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

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