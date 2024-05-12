Fahiş fiyat ve stokçuluk yasa teklifinde internetten dolandırıcılık da var! Aldatıcı reklamlara, hayalet hisselere neşter!

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edilen fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yasa teklifi, internet üzerinden aldatıcı reklamla yapılacak dolandırıcılığa göz açtırmayacak düzenlemeler içeriyor.

Sabah'ın haberine göre, "TPAO veya BAYKAR gibi şirketlerin hisseleri halka açıldı veya ünlü bir siyasetçi veya sanatçı bu fonlara yatırım yaptı" hilesinin önüne geçiliyor. Yeni dönemde devlet bu tip dolandırıcılık girişimlerine karşı hızlı hareket edecek.

Çoğunlukla yurt dışı merkezli açılan internet sitelerinde, TPAO, BAYKAR gibi büyük ve stratejik şirketlere ünlü kişilerin isimlerini kullanılarak dolandırıcılık yapanların hevesleri kursaklarında kalacak.

Reklam Kurulu, vatandaşı dolandırmaya yönelik aldatıcı reklam yapanlardan önce içeriğin kaldırılmasını isteyecek. Aldatıcı reklama devam edilmesi halinde erişimin engellenmesi yaptırımı uygulanacak. Fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yasa teklifiyle falcılık, büyücülük ve pos tefeciliği gibi suç içeren reklam ve ticari faaliyetlere yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Buna göre artık internet üzerinden "fal" açıp "büyücülük" yapılamayacak. Bu gibi durumların şikâyeti veya tespiti üzerine öncelikle içeriğin çıkarılması bildirimi yapılacak. Buna uyulmadığı taktirde erişimin engellenmesi yaptırımı uygulanacak.