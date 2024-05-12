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Fahiş fiyat ve stokçuluk yasa teklifinde internetten dolandırıcılık da var! Aldatıcı reklamlara, hayalet hisselere neşter!

Meclis’e taşınan fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yasa teklifi içeriğinde internet dolandırıcılığı ve aldatıcı reklamlar da var. Reklam Kurulu, vatandaşı dolandırmaya yönelik aldatıcı reklam yapanlardan önce içeriğin kaldırılmasını isteyecek. Aldatıcı reklama devam edilmesi halinde erişimin engellenmesi yaptırımı uygulanacak.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 08:16 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 08:30
Fahiş fiyat ve stokçuluk yasa teklifinde internetten dolandırıcılık da var! Aldatıcı reklamlara, hayalet hisselere neşter!

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TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edilen fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yasa teklifi, internet üzerinden aldatıcı reklamla yapılacak dolandırıcılığa göz açtırmayacak düzenlemeler içeriyor.

Çoğunlukla yurt dışı merkezli açılan internet sitelerinde, TPAO, BAYKAR gibi büyük ve stratejik şirketlere ünlü kişilerin isimlerini kullanılarak dolandırıcılık yapanların hevesleri kursaklarında kalacak.

Sabah'ın haberine göre, "TPAO veya BAYKAR gibi şirketlerin hisseleri halka açıldı veya ünlü bir siyasetçi veya sanatçı bu fonlara yatırım yaptı" hilesinin önüne geçiliyor. Yeni dönemde devlet bu tip dolandırıcılık girişimlerine karşı hızlı hareket edecek.

Reklam Kurulu, vatandaşı dolandırmaya yönelik aldatıcı reklam yapanlardan önce içeriğin kaldırılmasını isteyecek. Aldatıcı reklama devam edilmesi halinde erişimin engellenmesi yaptırımı uygulanacak. Fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yasa teklifiyle falcılık, büyücülük ve pos tefeciliği gibi suç içeren reklam ve ticari faaliyetlere yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Buna göre artık internet üzerinden "fal" açıp "büyücülük" yapılamayacak. Bu gibi durumların şikâyeti veya tespiti üzerine öncelikle içeriğin çıkarılması bildirimi yapılacak. Buna uyulmadığı taktirde erişimin engellenmesi yaptırımı uygulanacak.

İSMİ KULLANILAMAYACAK
Teklif, ayrıca internet üzerinden aldatıcı reklam yaparak dolandırıcılık girişimlerini engelleyici hükümler içeriyor. Çoğunlukla yurt dışında açılan internet sitelerinin, TPAO ve BAYKAR gibi büyük ve stratejik şirketlerle ünlü kişilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların hevesleri kursaklarında kalacak.

Sanayi ve Ticaret Komisyonu'ndaki görüşmelerde Komisyon Başkanı Mustafa Varank internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen ticari dolandırıcılığa ilişkin şu çıkışı yaptı:

"Burada bir dolandırıcılık uygulaması var. Adam şöyle yapıyor: Mustafa Varank'ın fotoğrafını koyuyor, altına diyor ki: 'Mustafa Varank bu şirketin fonlarından aldı, 100 milyon lira para kazandı, siz de gelin, buna başvurun, siz de 100 milyon kazanın.' Bu, dolandırıcılık yani. İşte düzenlemeler bunları engelleyecek."

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber ise dolandırıcılık sitelerine karşı hızlı hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, getirilen düzenlemelerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

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