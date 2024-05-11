Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak

Türkiye Sigorta Birliği 'ne trafik sigortası ve kasko yla ilgili yapılan dolandırılma şikâyetlerinin son dönemde giderek arttığını belirten Çalık, bazı dolandırıcı ların güven kazanmak için acentelerin isimlerini kullandığını ifade etti.

Çalık, "İnternette araç plaka, irtibat numaraları gibi bilgileri girerek fiyat sorgulaması işlemini dolandırıcıların oltalama maksadıyla kurdukları siteden yapan vatandaşlar tuzağa düşebiliyor. Örneğin 'X Sigorta'dan fiyat teklifi almış birine "X Sigorta'dan arıyorum yüzde 50 indirim kampanyamız var, 10 bin TL olan fiyatınız bugün öderseniz 5 bin TL diyerek araç sahiplerinin anlık boşluğundan yararlanarak dolandırabiliyorlar" diye konuştu.

VAATLERE KANMAYIN Çalık, şu uyarılarda bulundu: "Mutlaka sigortanızı tanıdığınız- bildiğiniz acenteden yaptırın. Bilmediğiniz internet sitelerinden ya da sizleri çağrı merkezi gibi tanımadığınız numaralardan arayanlara itibar etmeyin. Promosyon ve indirim vaadi dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem. Bu alanda kâr marjı oldukça düşük olduğu için, büyük oranlarda indirim söz konusu olmaz."

DOLANDIRICILIK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR? İnternetten fiyat araştıran vatandaşlar "en uygun trafik'' ya da "en uygun kasko" yazdıkları zaman tarayıcıda ilk sırada çıkan siteler dolandırıcı lara ait olabiliyor. Arama motorlarına reklam vererek ilanlarını ilk sıraya taşıyan sahtekarlar, teklif formu doldurtarak bütün bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşa telefonla ulaşıyor. Daha önce satın aldıkları 0850'li hatlarla kendilerine kurumsal görüntü veren dolandırıcılar sigorta şirketinden aradıklarını söyleyip, aynı gün ödeme yapılması halinde indirimli fiyattan sigortalarını yapabileceklerini söyleyerek, ödemeyi hesaplarına alıyor.





SAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN

Sabah'ta yer alan habere göre, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise trafik sigortasının 28 milyon aracı kapsadığını ve zorunlu bir sigorta olduğu için nüfusun önemli bir bölümünü ilgilendirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trafik sigortası olmadığında trafikte seyahat etmek kanunen yasak. Ancak kasko ise isteğe bağlı ve son dönemde dolandırıcılık olayları daha çok bunun üzerinde yoğunlaşıyor. Artan kasko fiyatlarından daha az etkilenmek isteyen vatandaşlar kaskoda uygun fiyat izlenimi veren sahtekarların tuzağına düşebiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız derhal savcılıklara suç duyurusunda bulunmalı. Burada dolandırıcılık yaşandığı için Tüketici Hakem Heyetleri yetkisiz kalıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne girerek poliçelerinin olup olmadığını da buradan kontrol edebilirler."