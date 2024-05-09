Kenarda köşede altını olanlar acil baksın! Darphane’de üretim serüveni böyle başlıyor

Darphane'de altın üretimi, dikkatlice planlanmış aşamalardan geçerek gerçekleşiyor. Altın, öncelikle döküme alınarak 22 ayar rulo haline getiriliyor. Ardından, hadde işleminde inceltilen altın rulosu, doğrama kısmında belirlenen ebatlara uygun pullara dönüştürülüyor. Her bir pul tek tek tartılıyor ve standart ağırlıkta ise tavlama işlemine geçiliyor.
DARPHANE'DE ÜRETİM SERÜVENİ BÖYLE BAŞLIYOR
Cumhuriyet altınlarının üretim yolculuğu, altının 22 ayar rulo haline dökülmesiyle başlar. Bu döküm işlemi, altının saflığını ve fiziksel dayanıklılığını artırmak amacıyla gerçekleştirilir.
Haddeleme aşamasında, rulo halindeki altın istenilen kalınlığa ince bir şekilde indirgenir. Bu işlem, altının işlenmesinde büyük bir ustalık gerektirir ve ürünün kalitesini doğrudan etkiler.