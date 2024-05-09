Kenarda köşede altını olanlar acil baksın! Darphane’de üretim serüveni böyle başlıyor

Doğrama işlemi sırasında, haddeleme ile inceltilen altın rulo, belirlenen ebatlarda pullara kesilir. Her bir pul, standart ağırlığa ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için tek tek tartılır.

Standart ağırlığa sahip pullar, tavlama işlemine tabi tutularak belirli bir yumuşaklık seviyesine getirilir. Bu işlem, pulların sonraki baskı aşamasında düzgün şekilde şekillendirilmesini sağlar.

Tavlama işleminden geçen altın pullar, damgalama bölümüne alınır ve Cumhuriyet Altını'nın üzerine özenle Atatürk kabartması basılır. Bu kabartma, altının hem estetik hem de tarihi bir değer kazanmasını sağlar.

Üretimin son aşamasında, altınlar titiz bir kalite kontrol sürecinden geçer.

Her bir adımın yüksek standartlara uygunluğu denetlendikten sonra, altınlar paketlenir ve kullanıcılara ulaştırılmak üzere hazır hale getirilir.