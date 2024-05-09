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Kenarda köşede altını olanlar acil baksın! Darphane'de üretim serüveni böyle başlıyor

Altın, zamanın ötesinde bir değer taşıyor ve insanlık tarihi boyunca bu özelliğini koruyor. Hem maddi güvenlik hem de kültürel zenginlik açısından, altın yıllardır insanların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Bu değerli metal, Türkiye'nin de altın üretiminde öncü bir role sahip olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özenle üretilen Cumhuriyet altınlarıyla daha da özel bir hal alıyor.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 11:28 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:28
Kenarda köşede altını olanlar acil baksın! Darphane’de üretim serüveni böyle başlıyor

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Darphane'de altın üretimi, dikkatlice planlanmış aşamalardan geçerek gerçekleşiyor. Altın, öncelikle döküme alınarak 22 ayar rulo haline getiriliyor. Ardından, hadde işleminde inceltilen altın rulosu, doğrama kısmında belirlenen ebatlara uygun pullara dönüştürülüyor. Her bir pul tek tek tartılıyor ve standart ağırlıkta ise tavlama işlemine geçiliyor.

DARPHANE'DE ÜRETİM SERÜVENİ BÖYLE BAŞLIYOR

Cumhuriyet altınlarının üretim yolculuğu, altının 22 ayar rulo haline dökülmesiyle başlar. Bu döküm işlemi, altının saflığını ve fiziksel dayanıklılığını artırmak amacıyla gerçekleştirilir.

Haddeleme aşamasında, rulo halindeki altın istenilen kalınlığa ince bir şekilde indirgenir. Bu işlem, altının işlenmesinde büyük bir ustalık gerektirir ve ürünün kalitesini doğrudan etkiler.

Doğrama işlemi sırasında, haddeleme ile inceltilen altın rulo, belirlenen ebatlarda pullara kesilir. Her bir pul, standart ağırlığa ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için tek tek tartılır.

Standart ağırlığa sahip pullar, tavlama işlemine tabi tutularak belirli bir yumuşaklık seviyesine getirilir. Bu işlem, pulların sonraki baskı aşamasında düzgün şekilde şekillendirilmesini sağlar.

Tavlama işleminden geçen altın pullar, damgalama bölümüne alınır ve Cumhuriyet Altını'nın üzerine özenle Atatürk kabartması basılır. Bu kabartma, altının hem estetik hem de tarihi bir değer kazanmasını sağlar.

Üretimin son aşamasında, altınlar titiz bir kalite kontrol sürecinden geçer.

Her bir adımın yüksek standartlara uygunluğu denetlendikten sonra, altınlar paketlenir ve kullanıcılara ulaştırılmak üzere hazır hale getirilir.

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