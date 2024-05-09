SEKTÖRDE İMALAT ÖNDE Türkiye 'de özellikle gençlerin son dönemde emek yoğun işlere olan talebi azaldı. Bu da birçok sektörde işçi sıkıntısını ortaya çıkardı. Özellikle tekstil başta olmak üzere makine, inşaat, imalat gibi emek yoğun sektörlerde ara eleman açığı büyümeye devam ediyor. İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.

Verilerle ortaya çıkan açık iş istatistikleri, işgücü piyasası açısından öncü bir gösterge niteliği taşıyor. Bu istatistiklerle, politika yapıcılar istihdam ve eğitim politikalarına yön verebiliyor, gençlere de iş becerileri programları açılarak kolay istihdam edilebilecekleri meslekler sunulmuş oluyor.

ÖZEL GÜVENLİK İLK SIRADA Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor. Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte otellerde ve turizm tesislerinde eleman açığı artmış durumda. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor . Reyon görevlisi pozisyonunda 16 bin 790, konfeksiyon işçisi pozisyonunda 16 bin 210, garson pozisyonunda ise 20 bin açık iş var.

KADROLARIN YARISI BOŞ İstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.

Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Murat Kösereisoğlu, "Genellikle Marmara Bölgesi'nde işgücü açığımız var. Asgari ücretin yüzde 50-80 üstünde para veriliyor. İş koşullarına, vardiya saatlerine, yan haklara bağlı olarak talep değişiyor. Aslında şu anda hem talep hem de ihtiyaç var. Fakat bazı yerlerde talep ve ihtiyaç buluşmakta zorluk çekiyor. Türkiye'de özel güvenlik sektöründe yüzde 15'lik bir istihdam açığı var. Turizmin ilerlemesine bağlı olarak Akdeniz ve Ege'de de özel güvenlik sektöründe eleman arayışı artmaya devam edecek. İç Anadolu, Çukurova ve Karadeniz'de maaşlar asgari ücretin yüzde 10-15 üzerinde." ifadelerini kullandı.

TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi, "Şu an yeme-içme sektöründe servis elemanı bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu dönem, şehir restoranları için daha zor bir dönem... Sahil restoranları hareketlenince personel o bölgelere gidiyor. Bu konuda acilen meslek okulları üzerinden çözüm üretilmesi gerekiyor. Üniversiteler ve liselerde eğitimler artırılmalı. Garsonluğa yeni başlayanların bile maaşları 20 bin TL. Bugün tecrübeli bir garson ekstra kazançlarıyla birlikte 30 bin TL'nin üzerinde kazanıyor. Bu rakam niteliğine göre 50 bin TL'yi de geçebiliyor. Asgari ücret bu sektörde söz konusu değil." dedi.

ELEMAN AÇIĞININ EN ÇOK YAŞANDIĞI SEKTÖR KAFE VE RESTORANLAR

Türkiye'deki eleman açığı sorununun en çok yaşandığı sektörlerden birisi de restoran ve kafeler oldu. Bu sektörde, garson, şef, komi, aşçı gibi alanlarda personel bulunamıyor. Sorunun büyüyerek devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, turizm sezonunun hareketlenmesiyle işletmeler arasında garson savaşları yaşanacağını belirtiyor. Oteller şimdiden İstanbul ve Anadolu'daki garsonları sahil bölgelerine transfer etmeye başladı.