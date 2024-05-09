ÇAYKUR yeni yaş çay alım fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL? Sezon açılıyor!

Çay üreticileri başta olmak üzere, kamuoyunun büyük bir merakla beklediği haber nihayet geldi. ÇAYKUR'un 2024 yaş çay hasat dönemini başlatmasıyla birlikte, gözler yaş çay taban fiyatlarına çevrildi.
Çay üreticileri başta olmak üzere, kamuoyunun büyük bir merakla beklediği haber nihayet geldi. ÇAYKUR'un 2024 yaş çay hasat dönemini başlatmasıyla birlikte, gözler yaş çay taban fiyatlarına çevrildi.
YAŞ ÇAY 2024 FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yaş çay alım fiyatı 3 Mayıs 2023 tarihinde açıklanmıştı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonunun başladığını duyurdu. İlerleyen günlerde yaş çay alım fiyatlarının açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
2023 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLMUŞTU?
2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.