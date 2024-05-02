1995-2005 arası SGK’lılar kapsamda! Mini EYT paketi torbadan çıktı! Primi eksik olana 7000 günden erken emeklilik

Bağ-Kur reformu, emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak yaklaşık 1 milyon kişinin hayallerindeki emekliliğe daha erken ulaşmasını sağlayacak. Özellikle küçük esnafı hedefleyen bu düzenleme, emeklilik için gereken prim gün şartını 9 bin günden 7 bin 200 güne indirecek.
■ KİMLER KAPSAMA GİRECEK?
Düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafı kapsaması bekleniyor. 1800 gün prim avantajı sağlanacak küçük esnafın kapsamı düzenlemeyle belirlenecek. Küçük esnaf tespitinde 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular 5 yıllık avantajdan yararlanacak.
■ EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK MI?
Bu konu çalışma tamamlandığında netleşecek. Eğer Bağ-Kur reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9 binden 7 bin 200'e inecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlamış olan EYT'li erkek esnaf hemen emekli olabilecek.