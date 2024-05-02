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1995-2005 arası SGK'lılar kapsamda! Mini EYT paketi torbadan çıktı! Primi eksik olana 7000 günden erken emeklilik

Hükümetin gündeminde yer alan ve hazırlıkları tamamlanan Bağ-Kur reformu, emeklilik sürelerini düşürerek bir milyon kişiye daha erken emeklilik imkanı sunuyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen kesim için büyük bir umut olan bu düzenleme, emeklilik için gereken prim günü şartlarını düşürerek önemli bir adım atıyor.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:42 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 14:42
1995-2005 arası SGK’lılar kapsamda! Mini EYT paketi torbadan çıktı! Primi eksik olana 7000 günden erken emeklilik

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Bağ-Kur reformu, emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak yaklaşık 1 milyon kişinin hayallerindeki emekliliğe daha erken ulaşmasını sağlayacak. Özellikle küçük esnafı hedefleyen bu düzenleme, emeklilik için gereken prim gün şartını 9 bin günden 7 bin 200 güne indirecek.

■ KİMLER KAPSAMA GİRECEK?

Düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafı kapsaması bekleniyor. 1800 gün prim avantajı sağlanacak küçük esnafın kapsamı düzenlemeyle belirlenecek. Küçük esnaf tespitinde 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular 5 yıllık avantajdan yararlanacak.

■ EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK MI?
Bu konu çalışma tamamlandığında netleşecek. Eğer Bağ-Kur reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9 binden 7 bin 200'e inecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlamış olan EYT'li erkek esnaf hemen emekli olabilecek.

Son 3.5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmiş olanlar da SSK'daki çalışmaları 3.5 yıldan az ise ve 7 bin 200 günü tamamlamışlarsa Bağ- Kur kapsamında emekli olabilecek.

■ 1999'DAN SONRA SİGORTASI BAŞLAYAN BAĞ-KUR'LULAR NASIL EMEKLİ OLACAK?

8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve düzenleme kapsamına giren kadın ve erkek Bağ-Kur'luların prim şartı bin 800 gün azalacak. Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. 7 bin 200 günü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olacak. Yani 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.

■ SON 3.5 YIL KURALI BİTECEK Mİ?

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5 bin ile 5 bin 975 arasında, 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7 bin, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7 bin 200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

■ DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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