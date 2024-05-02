Prim sayısı 4500 ila 5400’e düşecek! Tabloya bak emekli yaşını öğren! 2000-2019 arası...

Askerlik Borçlanması: Erkekler için Erken Emeklilik Erkek sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak sigorta giriş tarihlerini geri çekebilirler. Bu durum, emeklilik yaşını düşürür ve ek prim kazandırır.

Kısmi Emeklilik: 15 Yıl 3600 Gün Şartı 3600 gün prim ödeyip 15 yıl sigortalılık süresini dolduranlar, yaşlarına bakılmaksızın kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu imkân özellikle 1999 öncesinde sigortalı olanlar için büyük bir avantaj sağlar.

Yüzde 60 Sağlık Raporu: Malulen Emeklilik İş göremez hale gelenler, sağlık raporu ile malulen emekli olabiliyorlar. Burada en az 1800 gün prim ödemiş olmak ve SGK onaylı bir sağlık raporuna sahip olmak gerekiyor.

Vergi İndirimi: Engelli Çalışanlar Engelli bireyler, yüzde 40 ve üzeri engellilik oranıyla vergi indirimi alarak, yaşları ne olursa olsun, belirli bir prim gün sayısını doldurduklarında emekli olabiliyorlar. Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlar Madenciler, gazeteciler gibi ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı büyük bir avantaj. Bu, hem prim günlerine eklenir hem de emeklilik yaşını düşürür.

Anne Prim Hakkı: Engelli Çocuk Annelere Destek Engelli çocuğu olan anneler, çalıştıkları sürenin dörtte biri kadar ek prim hakkı kazanıyorlar. Bu durum, erken yaşta emekli olmalarını sağlayabilir.