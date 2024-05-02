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Bodrum simsarları! Tatil sezonu açıldı fiyatlar fora! Bodrum'da tatil yapmak isteyenler yeni fiyatları görünce şoke oldu

Türkiye enflasyonla mücadele için seferberliğe girmişken durumu fırsat bilen tatil bölgelerindeki bazı işletmeler fiyat uygulamalarıyla pes dedirtti. 1 Mayıs itibarıyla sezonun açıldığı Bodrum’da otel fiyatlarından tutun tekne kiralamaya, yemek yemekten şezlong fiyatlarına kadar her şey el yakıyor.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:02 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 15:21
Bodrum simsarları! Tatil sezonu açıldı fiyatlar fora! Bodrum’da tatil yapmak isteyenler yeni fiyatları görünce şoke oldu

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Ege sahilleri Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Nisan'da da yeni sezon öncesi prova yaptı. 1 Mayıs itibarıyla da yeni ücret tarifeleri açıklandı. Otellere alternatif sunan haftalık yazlık kiralama ücretleri 450 bin liradan başlayıp 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor. Lüks beachlerde ise günlük şezlong fiyatları 6 bin liraya ulaşıyor.

YALIKAVAK
GEÇEN SEZON (HAFTALIK YAZLIK KİRASI) 250 BİN TL
YENİ SEZON (HAFTALIK YAZLIK KİRASI) 450 BİN TL

TÜRKBÜKÜ
GEÇEN SEZON LAHMACUN 500 TL
YENİ SEZON LAHMACUN 950 TL

CESARET İSTİYOR
Her yıl merakla beklenen lahmacun fiyatı da belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Lüks beachlerde bir adet lahmacun yemenin bedeli 950 lira. Bu arada tekneye atlayıp koy koy gezmek isteyenleri de ağır bir fatura bekliyor. Çünkü günlük tekne kiralama ücretleri bin Euro'dan başlayıp 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Yani Bodrum'da tatil yapmak biraz cesaret işi…

TÜRKBÜKÜ-YALIKAVAK
GEÇEN SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 3.5 BİN TL
YENİ SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 6 BİN TL

TEKNE KİRALAMA
GEÇEN SEZON (GÜNLÜK) 700 EURO-7 BİN EURO
YENİ SEZON (GÜNLÜK) BİN EURO-10 BİN EURO

MEKANLAR ARASI ŞEF-GARSON TRANSFER YARIŞI
Bodrum'da sezon öncesi mekanlar arasında transfer yarışı da hız kazandı. Yaz boyunca yerli ve yabancı turist akınına uğrayacak ilçede; garson, şef, komi ve güvenlik elemanı bulmak epey zor. Bu yüzden mekanlar yüksek ücretler vererek rakip işletmelerden eleman transfer ediyor. Nitelikli elemanlar ise bu yarıştan kârlı çıkıyor.

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