Bodrum simsarları! Tatil sezonu açıldı fiyatlar fora! Bodrum’da tatil yapmak isteyenler yeni fiyatları görünce şoke oldu

CESARET İSTİYOR

Her yıl merakla beklenen lahmacun fiyatı da belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Lüks beachlerde bir adet lahmacun yemenin bedeli 950 lira. Bu arada tekneye atlayıp koy koy gezmek isteyenleri de ağır bir fatura bekliyor. Çünkü günlük tekne kiralama ücretleri bin Euro'dan başlayıp 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Yani Bodrum'da tatil yapmak biraz cesaret işi…