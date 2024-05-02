Bodrum simsarları! Tatil sezonu açıldı fiyatlar fora! Bodrum’da tatil yapmak isteyenler yeni fiyatları görünce şoke oldu

CESARET İSTİYOR
Her yıl merakla beklenen lahmacun fiyatı da belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Lüks beachlerde bir adet lahmacun yemenin bedeli 950 lira. Bu arada tekneye atlayıp koy koy gezmek isteyenleri de ağır bir fatura bekliyor. Çünkü günlük tekne kiralama ücretleri bin Euro'dan başlayıp 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Yani Bodrum'da tatil yapmak biraz cesaret işi…
TÜRKBÜKÜ-YALIKAVAK
GEÇEN SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 3.5 BİN TL
YENİ SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 6 BİN TL
TEKNE KİRALAMA
GEÇEN SEZON (GÜNLÜK) 700 EURO-7 BİN EURO
YENİ SEZON (GÜNLÜK) BİN EURO-10 BİN EURO
MEKANLAR ARASI ŞEF-GARSON TRANSFER YARIŞI
Bodrum'da sezon öncesi mekanlar arasında transfer yarışı da hız kazandı. Yaz boyunca yerli ve yabancı turist akınına uğrayacak ilçede; garson, şef, komi ve güvenlik elemanı bulmak epey zor. Bu yüzden mekanlar yüksek ücretler vererek rakip işletmelerden eleman transfer ediyor. Nitelikli elemanlar ise bu yarıştan kârlı çıkıyor.