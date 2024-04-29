Gram Altın için Alım Fırsatı: Kritik Tarih
Gram altın fiyatı, serbest piyasada 2500 liraya kadar geriledi. Memiş, bu düşüşün, yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu ifade ederken, "Gram altın 2450 TL'ye kadar düşebilir. Ancak, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi halinde, altın fiyatlarının tekrar 2700 liraya yükseleceği bir durum olabilir," dedi. Memiş ayrıca, Temmuz ayında gram altın için 3000 lira ve sonrasında 3500 lira beklentisini sürdürdüğünü belirtti.
Altın piyasası, Fed'in 1 Mayıs'taki faiz kararına kadar belirsiz bir süreçten geçebilir. Yatırımcılar için şu dönemde altın alımı, stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. İslam Memiş'in öngörüleri, bu belirsiz dönemde yatırımcılara yol gösterici olabilir.
Gram Altın ve Çeyrek Altın Güncel Fiyatları
Gram altın fiyatları, alışta 2.438,11 TL ve satışta 2.438,67 TL seviyelerinde. Çeyrek altın ise alışta 3.900,98 TL, satışta ise 3.987,23 TL'den işlem görüyor. Yatırımcıların bu fiyatlar üzerinden hareket etmeleri önerilmektedir.
Altın/Ons ve Dolar Karşısındaki Durumu
Altın/ons fiyatı, alışta 2.337,05 dolar, satışta ise 2.338,87 dolar seviyelerinde. Dolar karşısında altının değeri, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik göstermekte.
Güncel Altın Fiyatları – 29 Nisan 2024
Altın, ekonomik belirsizlikler, para politikaları ve piyasa talepleri gibi çeşitli faktörlerle gün içinde değişkenlik gösteren kıymetli bir metaldir. 29 Nisan 2024 tarihinde, Türkiye piyasalarındaki güncel altın fiyatları aşağıda detaylandırılmıştır.
Gram Altın Fiyatları
- Alış Fiyatı: 2.472,66 lira
- Satış Fiyatı: 2.518,80 lira
Gram altın, günlük işlemlerde en sık kullanılan altın türüdür ve yatırımcılar için likidite sağlar.
Çeyrek Altın Fiyatları
- Yeni Çeyrek Altın:
- Alış Fiyatı: 4.038 lira
- Satış Fiyatı: 4.091 lira
- Eski Çeyrek Altın:
- Alış Fiyatı: 4.026 lira
- Satış Fiyatı: 4.078 lira
Çeyrek altın, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen popüler bir yatırım aracıdır.