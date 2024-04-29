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Altın almak için son dönemeç! Altın alacaklar bu tarihten sonra fiyat çok okkalı yükselecek!

Altın fiyatlarında yaşanacak değişiklikler ve uzman öngörüleri. Altın yatırımcıları için kritik bilgiler burada! Her geçen gün değişen altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatle izlediği bir konu. Peki, bu hafta sonu altın fiyatları nasıl bir seyir izleyecek? İşte detaylar ve uzman yorumlarıyla altın fiyatlarındaki son durum.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 12:15 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:50
Altın almak için son dönemeç! Altın alacaklar bu tarihten sonra fiyat çok okkalı yükselecek!

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Altın fiyatları, global piyasaların dalgalanmaları ve ekonomik belirsizliklerle sürekli bir değişim içerisinde. Özellikle hafta sonları, piyasaların kapalı olması sebebiyle, fiyatlar üzerinde spekülasyonlar artmaktadır. Gram altın, son kapanışını 2 bin 436 TL'den yaparken, çeyrek altın ise 3 bin 987 TL'den işlem görmekte.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Altın Fiyatlarını Yorumladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde küresel borsalarda yaşanan sert satışların altın fiyatlarını da etkileyebileceğini belirtti. Memiş, altın fiyatlarının 2295 dolara kadar gerilediğini ve bu noktadan tekrar yukarı yönlü hareketler beklediğini ifade etti. Uzmanın yükseliş beklentisi devam etmekte.

Altın Fiyatlarının Geleceği: Düşüşler ve Yükseliş Beklentileri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin geçici olabileceğini belirtiyor. Memiş'e göre, özellikle global çapta yaşanan gerginlikler ve belirsizlikler, altın fiyatlarını yükseltme potansiyeline sahip.

İsrail ve İran arasındaki savaş gibi büyük çaplı gerginlikler, altın fiyatlarını etkileyebilir. Bu tür olaylar global piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıları yeniden altına yönlendirebilir. Teknik analizlere göre, altın fiyatları belirli destek ve direnç seviyeleri etrafında dalgalanmaktadır. Uzmanlar, bu seviyelerin kırılması halinde altın fiyatlarında yeni bir yükseliş veya düşüş trendinin başlayabileceğini öngörüyor.

2025 Yılında Altın Fiyatları

Bankalar ve finansal kurumlar, 2025 yılı için altın fiyatlarının 2875 dolar seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu tahminler, yatırımcılara uzun vadeli stratejiler geliştirmeleri için fikir veriyor.

Altın Alalım Mı, Satalım Mı?

Yatırım dünyasında altın her zaman özel bir yere sahiptir. İslam Memiş'in analizine göre, altın piyasası şu anda önemli bir dönemeçte bulunuyor. Yıl boyunca sürecek bir yükseliş trendi bekleniyor olsa da, kısa vadede fiyatlarda bazı düşüşler görülebilir. Bu düşüşler, daha önce ihlal edilen fiyat noktalarına bir dönüş yapılması ve kar realizasyonları ile teknik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Memiş'e göre, bu süreçte yaşanan fiyat düşüşleri, altını uzun vadeli bir yatırım olarak görenler için cazip bir alım fırsatı sunuyor. Yatırımcılar için bu, piyasanın sunduğu düşük fiyat avantajından yararlanarak portföylerini güçlendirebilecekleri bir zaman olabilir. Bu nedenle, altın alımı yapmadan önce piyasa analizlerini iyi takip etmek ve doğru zamanlamayı yakalamak büyük önem taşır.

Ons Altın Nereye Gidiyor?

Ons altın, geçtiğimiz günlerde 2295 dolara kadar geriledi. Memiş, bu düzeyin, beklenen bir seviye olduğunu belirtti ve "Eğer ons günü 2300 doların altında kapatırsa, 2280 dolar güçlü bir destek olarak öne çıkar. Ancak, 2300 doların üstünde kapanış yapılırsa, 2360 dolara kadar bir yükseliş mümkün," şeklinde konuştu.

Gram Altın için Alım Fırsatı: Kritik Tarih

Gram altın fiyatı, serbest piyasada 2500 liraya kadar geriledi. Memiş, bu düşüşün, yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu ifade ederken, "Gram altın 2450 TL'ye kadar düşebilir. Ancak, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi halinde, altın fiyatlarının tekrar 2700 liraya yükseleceği bir durum olabilir," dedi. Memiş ayrıca, Temmuz ayında gram altın için 3000 lira ve sonrasında 3500 lira beklentisini sürdürdüğünü belirtti.

Altın piyasası, Fed'in 1 Mayıs'taki faiz kararına kadar belirsiz bir süreçten geçebilir. Yatırımcılar için şu dönemde altın alımı, stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. İslam Memiş'in öngörüleri, bu belirsiz dönemde yatırımcılara yol gösterici olabilir.

Gram Altın ve Çeyrek Altın Güncel Fiyatları

Gram altın fiyatları, alışta 2.438,11 TL ve satışta 2.438,67 TL seviyelerinde. Çeyrek altın ise alışta 3.900,98 TL, satışta ise 3.987,23 TL'den işlem görüyor. Yatırımcıların bu fiyatlar üzerinden hareket etmeleri önerilmektedir.

Altın/Ons ve Dolar Karşısındaki Durumu

Altın/ons fiyatı, alışta 2.337,05 dolar, satışta ise 2.338,87 dolar seviyelerinde. Dolar karşısında altının değeri, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik göstermekte.

Güncel Altın Fiyatları – 29 Nisan 2024

Altın, ekonomik belirsizlikler, para politikaları ve piyasa talepleri gibi çeşitli faktörlerle gün içinde değişkenlik gösteren kıymetli bir metaldir. 29 Nisan 2024 tarihinde, Türkiye piyasalarındaki güncel altın fiyatları aşağıda detaylandırılmıştır.

Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 2.472,66 lira
  • Satış Fiyatı: 2.518,80 lira

Gram altın, günlük işlemlerde en sık kullanılan altın türüdür ve yatırımcılar için likidite sağlar.

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Altın:
    • Alış Fiyatı: 4.038 lira
    • Satış Fiyatı: 4.091 lira
  • Eski Çeyrek Altın:
    • Alış Fiyatı: 4.026 lira
    • Satış Fiyatı: 4.078 lira

Çeyrek altın, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen popüler bir yatırım aracıdır.

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Altın:
    • Alış Fiyatı: 8.114 lira
    • Satış Fiyatı: 8.244 lira
  • Eski Yarım Altın:
    • Alış Fiyatı: 8.052 lira
    • Satış Fiyatı: 8.181 lira

Yarım altın, çeyrek altına kıyasla daha büyük bir yatırım aracı olup, özellikle büyük miktarda yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni Tam Altın:
    • Alış Fiyatı: 16.128 lira
    • Satış Fiyatı: 16.300 lira
  • Eski Tam Altın:
    • Alış Fiyatı: 16.103 lira
    • Satış Fiyatı: 16.237 lira

Tam altın, altın yatırımcıları arasında daha büyük ölçekli yatırımlar için tercih edilen bir seçenektir.

NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Piyasadaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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