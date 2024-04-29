İsrail ve İran arasındaki savaş gibi büyük çaplı gerginlikler, altın fiyatlarını etkileyebilir. Bu tür olaylar global piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıları yeniden altına yönlendirebilir. Teknik analizlere göre, altın fiyatları belirli destek ve direnç seviyeleri etrafında dalgalanmaktadır. Uzmanlar, bu seviyelerin kırılması halinde altın fiyatlarında yeni bir yükseliş veya düşüş trendinin başlayabileceğini öngörüyor.

2025 Yılında Altın Fiyatları Bankalar ve finansal kurumlar, 2025 yılı için altın fiyatlarının 2875 dolar seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu tahminler, yatırımcılara uzun vadeli stratejiler geliştirmeleri için fikir veriyor.

Altın Alalım Mı, Satalım Mı? Yatırım dünyasında altın her zaman özel bir yere sahiptir. İslam Memiş'in analizine göre, altın piyasası şu anda önemli bir dönemeçte bulunuyor. Yıl boyunca sürecek bir yükseliş trendi bekleniyor olsa da, kısa vadede fiyatlarda bazı düşüşler görülebilir. Bu düşüşler, daha önce ihlal edilen fiyat noktalarına bir dönüş yapılması ve kar realizasyonları ile teknik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Memiş'e göre, bu süreçte yaşanan fiyat düşüşleri, altını uzun vadeli bir yatırım olarak görenler için cazip bir alım fırsatı sunuyor. Yatırımcılar için bu, piyasanın sunduğu düşük fiyat avantajından yararlanarak portföylerini güçlendirebilecekleri bir zaman olabilir. Bu nedenle, altın alımı yapmadan önce piyasa analizlerini iyi takip etmek ve doğru zamanlamayı yakalamak büyük önem taşır.