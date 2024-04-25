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Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz beklentisi yüzde kaç? 25 Nisan Altın, dolar, euro, mevduat son durum 2024!

Bu hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı, finans piyasalarının ve ekonomi takipçilerinin gözlerini kendi üzerine çevirmiş durumda. Geçtiğimiz toplantıda politika faizini beklenmedik bir şekilde yüzde 50 seviyesine çıkaran Merkez Bankası, bu kararıyla piyasalarda önemli dalgalanmalar yaratmıştı. Şimdi ise, tüm gözler bu hafta gerçekleşecek olan toplantıya çevrildi. Peki, bu kritik toplantıda TCMB'nin faiz kararı ne yönde olacak? Yatırım araçları üzerinde nasıl bir etki yaratacak? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası için dikkat edilmesi gereken noktalar.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 09:05 Güncelleme 25 Nisan 2024, 11:51
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz beklentisi yüzde kaç? 25 Nisan Altın, dolar, euro, mevduat son durum 2024!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 25 Nisan Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı tarihi belli oldu.

FAİZ KARARI saat kaçta açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

Kurul, 25 Nisan 2024'de toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası mart ayında güçlü sıkı para politikası adımı attı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faizi yüzde 45 düzeyinden 5 puanlık artışla yüzde 50'ye yükseldi.

16 EKONOMİSTİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.

Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı

Yabancı uzmanlar, PPK toplantısında politika faizini sabit bırakacağını tahmin ederken, bankanın politikaları ve cari işlemlerde öngörülen iyileşmeyle liranın ileriki aylarda cazibesinin artabileceğini söyledi.

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren mart ayındaki beklenmedik faiz artırımının ardından bu faiz artışının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak TCMB bu kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir." dedi.

Liranın bir süre istikrara kavuştuğunu, en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirten Mufteeva, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendin ileriki aylarda yurt içi fiyatlardan kaynaklanan baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti.

Mufteeva, nisan ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacağı için fiyat dinamiklerindeki bu iyi eğilimin teyit edilmesini beklemenin mantıklı olabileceğini aktardı.

Öte yandan, iletişim ve ileriye yönelik sözle yönlendirmenin açıkça şahin olabileceğini dile getiren Mufteeva, bu faktörler göz önüne alındığında mevcut durumun devam edeceği ve faizlerin sabit bırakılacağı öngörüsünde bulundu.

"Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatan Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti.

Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal, "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

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