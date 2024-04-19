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"Manipülasyon" piyasası! İran-İsrail gerilimi fiyatları nasıl etkileyecek: Altın, borsa, Bitcoin... İslam Memiş uyardı

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim piyasayı tedirgin etti. Borsa güne düşüşle başladı, Bitcoin çakılırken altında yükseliş yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Manipülasyon piyasasının" oluştuğuna dikkat çekerek yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. İslam Memiş, "Yatırımcılar kısa vadeli al-sat piyasasından uzak durmalı." ifadelerini kullanırken Bitcoin yatırımcısını özellikle uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 10:56 Güncelleme 19 Nisan 2024, 12:25
Manipülasyon piyasası! İran-İsrail gerilimi fiyatları nasıl etkileyecek: Altın, borsa, Bitcoin... İslam Memiş uyardı

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Orta Doğu'da yaşanan gerilim gözleri piyasalara çevirdi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ PİYASAYI VURDU
İşgalci İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken bir gerilim de İran-İsrail arasında patladı.

İran'ın Suriye'de büyükelçilik binasının vurulmasının ardından İran hafta sonu (13-14 Nisan) İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırdı.

İsrail'in İran'a karşı misilleme gerçekleştirmesi beklenirken gece saatlerinde İran'ın birçok kentinde patlamalar yaşandı. ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu açıkladı. İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

İsfahan'da patlamalar yaşandı İsfahan'da patlamalar yaşandı

PİYASALAR KARIŞTI
Yaşanan gelişmelerin ardından Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 düşüşle 9.431,16 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,42 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 9.431,16 puana indi. Bitcoin çakıldı altında yükseliş yaşandı.

UZMANLAR UYARDI
Piyasaların ne yönde seyredeceği merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den altın değerinde uyarılar geldi.

Savaş gerginliği piyasaları nasıl etkiledi?

İSLAM MEMİŞ'TEN "MANİPÜLASYON PİYASASI" UYARISI
İslam Memiş, "Manipülasyon piyasasının" oluştuğuna dikkat çekerek yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. İslam Memiş, "Yatırımcılar kısa vadeli al-sat piyasasından uzak durmalı." ifadelerini kullanırken Bitcoin yatırımcısını özellikle uyardı.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalar olumsuz etkilendi. Bugüne kadar tiyatro diyenler maalesef yanılıyor. Daha ilk günden itibaren artık dünya ekonomilerinin ve finans sisteminin de artık farklı bir sürece hazırlık yapması ile alakalı bir uyarı vardı. Bu uyarı geçerli. Yılın son çeyreğinde ABD'de seçimler var burada belirsizlik oluşuyorJeopolitik gerilimler bu işin tuzu biberi oluyor. Bundan sonrası süreçte manipülasyon piyasasına hazır olmak gerekiyor.

Artık her şey diken üstünde; "Vuracak mı, misilleme gelecek mi, şöyle olacak mı, böyle olacak mı..." kaygının ön planda olduğu bir piyasa dünyayı bekliyor.

"AL-SATTAN UZAK DURUN"
Bundan sonra yatırımcılar dikkat etmeli. Kısa vadeli al sat piyasasından uzak durmalı.

ALTIN YÜKSELDİ
Değerli metaller buna hızlıca tepki verdi. Ons altın yaklaşık 50 dolarlık yükselikle 2450'leri gördü. Gümüşün ons fiyatında yine 1 dolarlık yükselik oldu. Bitcoin tarafında sert düşüşler gördük. Bu tepkileşim devam ediyor.

BITCOIN YATIRIMCISI DİKKAT!
Özellikle kripto parar piyasasaına yatırım yapanlar dikkat etmeli. Bu süreçte Bitcoin satanlar hemen altın tarafına geçiyorlar. Sular durulunca altın satıp bitcoin'e geçiyorlar ciddi bir manipülasyon piyasası oluştu.

"ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLUYOR"
Bu savaş gerginliğinin olduğu her dönemde altın tekrar güvenli liman oluyor. Altın fiyatları tekrar hızlı yönde hareketler gözlemliyoruz. İç piyasalarda gram altına ve gram gümüşe yansıyor. Maleesef borsaya da olumsuz yönde yansıyacak.

Bunlar dışsal etkenlerdir ve kırılganlığımız devam ediyor. Bütün gerilimler küresel piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam edecek."

FARUK ERDEM: ANLAMLI DÜŞÜŞ OLMAYACAK
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise piyasaların toparlanacağını söyledi.

Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Bu gerilim ortamı bir süredir devam ediyordu. İran'ın saldırıları ile birlikte piyasalarda da bir tedirginlik başlamıştı. Bir belirsizlik ortamı olmuştu. İsrail karşılık verecek mi İran ne yapacak. Dünya savaşından bahsedenler… ABD'nin tavrı ne olacak? Bu tedirginlik piyasalarda ciddi dalgalanmalara sebep oldu. Altın gibi dolar gibi Japon yeni gibi güvenli limanlara piyasalar yönelmeye başladılar. Bugün altındaki yükselişi de görüyoruz.

Bugün Borsada negatif açılış ve satış gelecektir. Piyasanın daha önceki gerilimde olduğu gibi kısa sürede kendisini toparlayacağını düşünüyorum. Anlamlı bir düşüş olacağını düşünmüyorum."

PİYASALARIN SON DURUMU
Altın

Dolar

Euro

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