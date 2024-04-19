UZMANLAR UYARDI Piyasaların ne yönde seyredeceği merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 'den altın değerinde uyarılar geldi.

"Piyasalar olumsuz etkilendi. Bugüne kadar tiyatro diyenler maalesef yanılıyor. Daha ilk günden itibaren artık dünya ekonomilerinin ve finans sisteminin de artık farklı bir sürece hazırlık yapması ile alakalı bir uyarı vardı. Bu uyarı geçerli. Yılın son çeyreğinde ABD'de seçimler var burada belirsizlik oluşuyorJeopolitik gerilimler bu işin tuzu biberi oluyor. Bundan sonrası süreçte manipülasyon piyasasına hazır olmak gerekiyor.

Artık her şey diken üstünde; "Vuracak mı, misilleme gelecek mi, şöyle olacak mı, böyle olacak mı..." kaygının ön planda olduğu bir piyasa dünyayı bekliyor.

BITCOIN YATIRIMCISI DİKKAT! Özellikle kripto parar piyasasaına yatırım yapanlar dikkat etmeli. Bu süreçte Bitcoin satanlar hemen altın tarafına geçiyorlar. Sular durulunca altın satıp bitcoin'e geçiyorlar ciddi bir manipülasyon piyasası oluştu.

ALTIN YÜKSELDİ Değerli metaller buna hızlıca tepki verdi. Ons altın yaklaşık 50 dolarlık yükselikle 2450'leri gördü. Gümüşün ons fiyatında yine 1 dolarlık yükselik oldu. Bitcoin tarafında sert düşüşler gördük. Bu tepkileşim devam ediyor.

"ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLUYOR"

Bu savaş gerginliğinin olduğu her dönemde altın tekrar güvenli liman oluyor. Altın fiyatları tekrar hızlı yönde hareketler gözlemliyoruz. İç piyasalarda gram altına ve gram gümüşe yansıyor. Maleesef borsaya da olumsuz yönde yansıyacak.

Bunlar dışsal etkenlerdir ve kırılganlığımız devam ediyor. Bütün gerilimler küresel piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam edecek."

FARUK ERDEM: ANLAMLI DÜŞÜŞ OLMAYACAK

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise piyasaların toparlanacağını söyledi.