Hakkari, Van, Gabar... 2024’te 140 petrol kuyusu daha açılacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , doğal gaz ve petrol çalışmalarına ilişkin konuştu. Gabar 'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, 2016'da Türkiye genelinde günlük 33 bin varil petrol üretilirken, bugün Gabar'da günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını anlattı.





Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:



Gabar'a giden yol 2016'da Türkiye Petrolleri o gün için günlük 33 bin varil petrol üreten, 600 bin metreküp doğal gaz üreten milli şirketimizdi. 2016 yılında milli enerji ve maden politikası ve strateji değişikliği üzerinde çalışmaya başladık.

"VAZGEÇİLMİŞ COĞRAFYALARA GİDİP FARKLI DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ DİYE KARAR ALDIK"



Ve karar çerçevesinde oluşturduğumuz stratejik adımları uygulamaya başladık. Arama ve üretim alanında stratejik hedefler koyduk. Bir; Türkiye'de gidilmemiş herhangi bir coğrafya kalmayacak. Daha önce gidilmiş aramadan vazgeçilmiş coğrafyalara gidip, farklı bir değerlendirmeyle oraları değerlendireceğiz diye karar aldık. Gabar bu stratejinin sonucudur.