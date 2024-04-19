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Borsa günü yükselişle tamamladı | 19 Nisan BIST 100

İran - İsrail gerilimi sonrası gözlerin çevrildiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 9.693,46 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile ticaret oldu.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 18:30 Güncelleme 19 Nisan 2024, 18:41
Borsa günü yükselişle tamamladı | 19 Nisan BIST 100

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı.

Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 9.693,46 puandan noktaladı. Endeks önceki kapanışa göre 168,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira oldu.

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI
Bankacılık endeksi yüzde 5,08, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Dünya genelinde halihazırda enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesi gerekirken, Orta Doğu'daki tansiyonun emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırarak enflasyonist baskıyı desteklemesinden korkuluyor.

İRAN - İSRAİL GERİLİMİ
İsrail ile İran arasındaki tansiyonun daha da yükselmesinin merkez bankalarının atacağı adımları etkileyebileceği endişeleri de fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak görülüyor.

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Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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