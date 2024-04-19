Borsa günü yükselişle tamamladı | 19 Nisan BIST 100

İRAN - İSRAİL GERİLİMİ

İsrail ile İran arasındaki tansiyonun daha da yükselmesinin merkez bankalarının atacağı adımları etkileyebileceği endişeleri de fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak görülüyor.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.