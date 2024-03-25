Devlet yardımıyla prefabrik ev yapımı! 3+1 müstakil ev 165.000 TL!

Bazı durumlarda, devlet prefabrik ev yaptırmak isteyenlere yardım edebilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekli koşulları sağlayan ailelere 300.000 TL'ye kadar nakit destek sağlayabilir. Bu destekle birlikte, prefabrik ev yapmanın maliyeti önemli ölçüde azalabilir.

100 metrekare büyüklüğünde bir 3+1 prefabrik evin fiyatı 465.000 TL'dir. Bu fiyat, üretim ve montaj ücretlerini içerir, ancak nakliye bedeli dahil değildir. Fiyatlar, Nisan 2024 prefabrik ev fiyat listesine göre belirlenmiştir.

Prefabrik evler, önceden hazırlanmış modüllerin veya bölümlerin bir araya getirilerek oluşturduğu yapılar olarak tanımlanabilir. Geleneksel inşaat yöntemlerine kıyasla daha ekonomik, hızlı ve çevre dostu bir alternatif sunarlar.

Prefabrik Evlerin Özellikleri

Hızlı Üretim ve Kurulum: Prefabrik evler, fabrikada önceden üretilir ve montajı yapılacak araziye taşınır. Bu süreç, geleneksel inşaat metodlarına göre çok daha hızlıdır.

Ekonomik Maliyet: Fabrikada seri üretim yapılabilmesi ve hava koşullarından etkilenmemesi maliyetleri düşürür. Ayrıca, atık malzeme miktarı da minimuma indirgenir.