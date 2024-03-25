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Ziraat Bankası zamlı promosyon başvuru ekranı 2024! Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti kaç TL oldu? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Özel bankaların büyük rekabetiyle 15 bin TL'ye kadar çıkan emekli promosyonları, kamu bankaları için bir adım geride kalıyordu. Ancak, son dakika açıklamasıyla Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırdığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte, Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı ve başvuru şartları, emekliler arasında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası promosyon ücreti kaç TL oldu? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 07:10 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:11
Ziraat Bankası zamlı promosyon başvuru ekranı 2024! Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti kaç TL oldu? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki mitingde emeklilere yönelik promosyon miktarlarının artırıldığını duyurdu. Kamu bankalarının yeni belirlediği promosyon ücretleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Açıklamaları

Başkan Erdoğan, halka hitaben yaptığı konuşmada, kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon miktarlarının 8 ile 12 bin lira arasında olacağını belirtti. Ayrıca, diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına dikkat çekti.

Ziraat Bankası Promosyon Miktarları

Ziraat Bankası'nın internet sitesinde henüz güncellenmemiş olsa da, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına göre Ziraat Bankası'nın yeni emekli promosyon ücretleri aşağıdaki gibi olacak:

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL.

Bu promosyon ödemeleri, 3 yıl boyunca peşin olarak yapılacak.

Başvuru Şartları ve Süreci

Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonundan faydalanmak isteyenlerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapabileceği belirtildi. 2022 promosyon ödemelerinde ise önceki döneme ait iade tutarlarının sistemsel olarak mahsup edileceği kaydedildi.

Emekli vatandaşlar, promosyon ödemesine başvurularını en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan, ATM veya SMS aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

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