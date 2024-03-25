Mini EYT paketi mühürlendi! 1999-2002-2009 sonrası sigortalılara 7000 günden erken emeklilik hakkı

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EYT yasası gibi, Bağ-Kur reformu da milyonlarca kişinin emeklilik sürecini kolaylaştıracak önemli bir adım olarak planlanıyor. Hazırlığı yapılan bu reform ile yaklaşık 1 milyon kişinin emeklilik için gereken prim gün sayısı bin 800 gün azalacak. Özellikle küçük esnafa yönelik planlanan bu düzenleme, emeklilik için gerekli olan prim gün şartını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürecek.

■ KİMLER KAPSAMA GİRECEK? Düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafı kapsaması bekleniyor. 1800 gün prim avantajı sağlanacak küçük esnafın kapsamı düzenlemeyle belirlenecek. Küçük esnaf tespitinde 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular 5 yıllık avantajdan yararlanacak.