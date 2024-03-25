Asgari ücretliye 8.000 TL bayram harçlığı müjdesi geldi! 1 kereye mahsus ikramiye gibi yatacak! 14 buçuk gün...

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Ülkemizde mesai saatlerinin kısaltılması taleplerinin yanı sıra, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi resmi tatillerin takvimi gündemi meşgul ediyor. 1 Ocak tarihli resmi tatilin ardından, yıl sonuna kadar 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor. Ancak bu tatil günlerinin bazıları hafta sonuyla birleşerek çalışanlara uzun bir tatil fırsatı sunarken, bazıları ise hafta içine denk geliyor ve bu günlerde çalışmak zorunda olanlar için önemli bir soru işareti oluşturuyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU? İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı olarak onay almaları veya iş sözleşmelerinde bu durumun belirtilmiş olması gerekiyor. Eğer işçinin onayı yoksa, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değiller.