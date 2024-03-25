Asgari ücretliye 8.000 TL bayram harçlığı müjdesi geldi! 1 kereye mahsus ikramiye gibi yatacak! 14 buçuk gün...

PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödenir. İzin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırıdır. İşverenler, bayramda çalışan işçilere zamlı ücretlerini ödemek durumundadır.
ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ Mİ ALIR?
Arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir.
BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? NASIL HESAPLANIR?
Bayramda çalışanlar, genel tatil gününde ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar tam günlük ücrete hak kazanır. Eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa, fazla çalışma ücreti ödemesi yapılır. Fazla mesai ücreti, haftalık çalışma saatine göre hesaplanır ve yüzde 50 zamlı verilir.
RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞANLAR NE KADAR İLAVE ÖDEME ALACAK?
Maaşa göre alınacak ek ödeme miktarı çalışanın pozisyonuna ve günlük ücretine göre değişir. Asgari ücretli bir çalışan için günlük ilave ödeme hesabı yapılırken, hafta tatiline denk gelen günlerde daha fazla ödeme yapılır.
İŞTE RESMİ TATİL GÜNLERİ
Ramazan Bayramı: 3.5 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün
Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün
Kurban Bayramı: 4.5 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün
Zafer Bayramı: 1 gün
Cumhuriyet Bayramı: 1.5 gün
ASGARİ ÜCRETLİNİN İLAVE ÖDEME HESABI
Günlük net ücret: 17.002,12 / 30 = 566,74 TL
Günlük ilave resmi tatil ücreti: 566,74 TL
Günlük ilave resmi tatil ücreti (hafta tatiline denk geliyorsa): 850,11 TL
14.5 günlük ilave ödeme: 566,74 x 14.5 = 8.217,73 TL