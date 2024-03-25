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Asgari ücretliye 8.000 TL bayram harçlığı müjdesi geldi! 1 kereye mahsus ikramiye gibi yatacak! 14 buçuk gün...

Yıl sonuna kadar resmi tatil günlerinde çalışanlar, ek ödeme alacaklar. Bu kararla birlikte, işverenler çalışanlarına her resmi tatil günü için bir günlük ek ödeme yapacaklar. Ancak, tatil günleri hafta tatiline denk geldiğinde, bu ödeme miktarı daha da artacak.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 07:52 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:52
Asgari ücretliye 8.000 TL bayram harçlığı müjdesi geldi! 1 kereye mahsus ikramiye gibi yatacak! 14 buçuk gün...

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Ülkemizde mesai saatlerinin kısaltılması taleplerinin yanı sıra, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi resmi tatillerin takvimi gündemi meşgul ediyor. 1 Ocak tarihli resmi tatilin ardından, yıl sonuna kadar 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor. Ancak bu tatil günlerinin bazıları hafta sonuyla birleşerek çalışanlara uzun bir tatil fırsatı sunarken, bazıları ise hafta içine denk geliyor ve bu günlerde çalışmak zorunda olanlar için önemli bir soru işareti oluşturuyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı olarak onay almaları veya iş sözleşmelerinde bu durumun belirtilmiş olması gerekiyor. Eğer işçinin onayı yoksa, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değiller.

BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?

Resmi tatillerde çalışmayan işçiler ücretlerini tam olarak alırken, çalışanlara tam ücretleri yanında her çalışılan bayram günü için ek bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Üstelik resmi tatilde bir saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılıyor. Hafta tatiline denk gelen günlerde çalışanlara yüzde 50 artırımlı ilave ücret ödeniyor.

PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödenir. İzin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırıdır. İşverenler, bayramda çalışan işçilere zamlı ücretlerini ödemek durumundadır.

ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ Mİ ALIR?

Arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir.

BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? NASIL HESAPLANIR?

Bayramda çalışanlar, genel tatil gününde ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar tam günlük ücrete hak kazanır. Eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa, fazla çalışma ücreti ödemesi yapılır. Fazla mesai ücreti, haftalık çalışma saatine göre hesaplanır ve yüzde 50 zamlı verilir.

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞANLAR NE KADAR İLAVE ÖDEME ALACAK?

Maaşa göre alınacak ek ödeme miktarı çalışanın pozisyonuna ve günlük ücretine göre değişir. Asgari ücretli bir çalışan için günlük ilave ödeme hesabı yapılırken, hafta tatiline denk gelen günlerde daha fazla ödeme yapılır.

İŞTE RESMİ TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı: 3.5 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün

Kurban Bayramı: 4.5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün

Zafer Bayramı: 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: 1.5 gün

ASGARİ ÜCRETLİNİN İLAVE ÖDEME HESABI

Günlük net ücret: 17.002,12 / 30 = 566,74 TL

Günlük ilave resmi tatil ücreti: 566,74 TL

Günlük ilave resmi tatil ücreti (hafta tatiline denk geliyorsa): 850,11 TL

14.5 günlük ilave ödeme: 566,74 x 14.5 = 8.217,73 TL

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