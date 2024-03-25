3.000 TL emekli ikramiyesi yattı mı? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

HAFTA SONUNA RASTLIYOR

Bu arada bu ayın son iki günü hafta sonuna rastlıyor. Bilindiği gibi bu durumlarda genelde ödeme ya da başvuru işlemleri ilk iş gününe uzatılıyor., Ancak emeklilik işlemlerinde başvurduğunuz tarih önemli olduğu için süre 1 Nisan'a uzatılmıyor. Eğer işlemleriniz 30 ya da 31 Mart'a kaldıysa SGK müdürlükleri kapalı olduğu için başvurunuzu e-devlet üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Burada önemli olan Mart ayı bitmeden başvurunuzu yapmış olmanız.