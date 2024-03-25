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3.000 TL emekli ikramiyesi yattı mı? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

Emeklilerin her yıl sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyeleri, 2024 yılında da Ramazan Bayramı öncesi verilmesiyle gelenekselleşen bir mutluluk kaynağı olmaya devam ediyor. Son üç yıldır uygulanan ve büyük takdir toplayan bu uygulama, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda iki kez emeklilere maddi destek sağlamakta. Bu gelenek, özellikle bayram hazırlıkları sırasında ekonomik olarak zorlanan emekliler için büyük bir rahatlama ve sevinç kaynağı oluyor.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 10:09 Güncelleme 25 Mart 2024, 10:13
3.000 TL emekli ikramiyesi yattı mı? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

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Temmuz ayında beklenen yüksek enflasyon artışlarına rağmen, emekliler için yapılan ikramiye ödemeleriyle birlikte yaşam şartlarında rahatlama sağlanacak. Yüzde 50'lik zamla toplamda 6 bin liraya çıkarılan ikramiyelerin ilki Nisan ayının ilk haftasında ödenecek. İşte emekliye bayram ödemesi tarihi...

TARİHLER BELLİ OLDU

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

İKİNCİ İKRAMİYE 10-15 HAZİRAN'DA

Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban bayramı öncesinde yani 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini alacaklar.

Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.

HAFTA SONUNA RASTLIYOR

Bu arada bu ayın son iki günü hafta sonuna rastlıyor. Bilindiği gibi bu durumlarda genelde ödeme ya da başvuru işlemleri ilk iş gününe uzatılıyor., Ancak emeklilik işlemlerinde başvurduğunuz tarih önemli olduğu için süre 1 Nisan'a uzatılmıyor. Eğer işlemleriniz 30 ya da 31 Mart'a kaldıysa SGK müdürlükleri kapalı olduğu için başvurunuzu e-devlet üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Burada önemli olan Mart ayı bitmeden başvurunuzu yapmış olmanız.

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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