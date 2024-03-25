3.000 TL emekli ikramiyesi yattı mı? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihi! SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

Temmuz ayında beklenen yüksek enflasyon artışlarına rağmen, emekliler için yapılan ikramiye ödemeleriyle birlikte yaşam şartlarında rahatlama sağlanacak. Yüzde 50'lik zamla toplamda 6 bin liraya çıkarılan ikramiyelerin ilki Nisan ayının ilk haftasında ödenecek. İşte emekliye bayram ödemesi tarihi...
TARİHLER BELLİ OLDU
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.
İKİNCİ İKRAMİYE 10-15 HAZİRAN'DA
Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban bayramı öncesinde yani 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini alacaklar.
Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.