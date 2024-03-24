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Prim eksiği olana SGK'dan yeni emeklilik fırsatı! 3 milyon kişi kapsama alındı! 5 yaş sigortayı geri çekecek

Türkiye'de son günlerde, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken prim gün sayısının düşürülmesi konusu ön planda. Meclis'teki çalışmalar sonrası ortaya atılan bu öneri, kamuoyunun dikkatini çekiyor. Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne indirilmesi önerisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından gündeme getirildi. Işıkhan, özellikle bir televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 10:04 Güncelleme 24 Mart 2024, 10:04
Prim eksiği olana SGK’dan yeni emeklilik fırsatı! 3 milyon kişi kapsama alındı! 5 yaş sigortayı geri çekecek

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Türkiye'de sosyal güvenlik alanında önemli bir adım atılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ödeme eksikliği bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanı sağlayacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.



Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası altında emeklilik şartlarını karşılayamayan vatandaşlar için umut verici bir gelişme olarak nitelendirilen bu adım, milyonlarca kişinin gelecekleri konusunda önemli bir güvence sağlayabilir.


Çalışma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olan yaklaşık 3 milyon kişi için emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yaşanacak.



Bu kapsamda, kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın emeklilik için gereken prim gün sayısı 9000'den 7200'e indirilecek. Bu değişiklik, BAĞ-KUR sigortalılarının emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak, daha erken emekli olmalarını sağlayacak.



Bakanlık yetkilileri, yapılan düzenlemenin BAĞ-KUR sigortalılarını önemli ölçüde destekleyeceğini belirtiyor. Özellikle belirli meslek grupları için prim günü şartının düşürülmesi, bu kesimlerin emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir adım olarak değerlendiriliyor.



Öte yandan, 8 Eylül 1999 öncesi BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya başlayan erkek sigortalılar için 7200 prim gününü tamamlamış olanlar emeklilik haklarına kavuşabilecekler. Bakanlık, düzenlemeyle birlikte bütçe disiplini çerçevesinde hareket edileceğini ve BAĞ-KUR'lu sigortalılara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacağını da açıkladı.



Bu düzenleme ile BAĞ-KUR'da gereken prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi hedefleniyor.

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