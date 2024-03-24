Prim eksiği olana SGK’dan yeni emeklilik fırsatı! 3 milyon kişi kapsama alındı! 5 yaş sigortayı geri çekecek





Bu kapsamda, kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın emeklilik için gereken prim gün sayısı 9000'den 7200'e indirilecek. Bu değişiklik, BAĞ-KUR sigortalılarının emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak, daha erken emekli olmalarını sağlayacak.





Bakanlık yetkilileri, yapılan düzenlemenin BAĞ-KUR sigortalılarını önemli ölçüde destekleyeceğini belirtiyor. Özellikle belirli meslek grupları için prim günü şartının düşürülmesi, bu kesimlerin emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir adım olarak değerlendiriliyor.





Öte yandan, 8 Eylül 1999 öncesi BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya başlayan erkek sigortalılar için 7200 prim gününü tamamlamış olanlar emeklilik haklarına kavuşabilecekler. Bakanlık, düzenlemeyle birlikte bütçe disiplini çerçevesinde hareket edileceğini ve BAĞ-KUR'lu sigortalılara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacağını da açıkladı.





Bu düzenleme ile BAĞ-KUR'da gereken prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi hedefleniyor.