4 milyon TL’lik evden 200 bin lira komisyon! Emlakçılar ve konut alım-satımı yapan vatandaş arasında sıkı pazarlık

2 milyon TL değerinde bir konutta ise komisyon bedeli toplamı 96 bin TL'yi buluyor. Kiralık evlerde ise bir kira bedeli artı KDV olarak komisyon alınıyor. Yani 20 bin TL'ye kiralanacak bir daire için emlakçıya KDV dahil 24 bin TL verilmesi gerekiyor. Bu miktarlar vatandaşa çok gelmeye başlayınca emlakçılar ile konut alım-satımı yapanlar arasında da sıkı bir pazarlık başladı.

KOMİSYONDA PAZARLIK MÜMKÜN

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, artan konut fiyatları ile doğru orantılı olarak emlakçı komisyonlarının da arttığını ancak konut satışı az olduğu için emlakçıların gelirinde bir artış olmadığını ifade etti. Komisyonun emlakçıların önemli bir hakkı olduğunu ifade eden Aşa, "Avrupa'da en düşük emlakçı komisyon oranları bizde. Eskiden satıcı ve alıcı ayrı ayrı yüzde 3'er komisyon ödemekle yükümlüyken sonrasında yapılan bir düzenleme ile bu oran yüzde 2'ye düşürüldü. Ev fiyatları dikkate alındığında emlak komisyonu çokmuş gibi görünebilir ama konut satışları yavaşladığı için 6 ayda bir ev satarak geçimini sağlamaya çalışan emlakçılar bulunuyor" dedi.

Emlakçıların kimseye zorla konut alış veya satış hizmeti vermediğini ifade eden Aşa, "Emlakçılar konut alım satımında iki tarafın güvenli bir şekilde evi alıp satabilmesi için önemli bir görev üstleniyor. Bir konutu satabilmek için aynı eve 50 kere giderek mazot yakıyor, ayakkabısını eskitiyor, ofis kiralıyor, eleman çalıştırıyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde aldığı komisyonu sonuna kadar hakkediyor" dedi.

Aşa, mevcutta emlak komisyonunun alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı olarak konut bedelinin yüzde 2'si artı KDV olacak şekilde alındığını belirterek, "Ancak burada genellikle satan kişi alan kişiye komisyon bedelini ödettiriyor. Böyle olunca da konut alan kişiye komisyon çok görünebiliyor. Pazarlık edilmesi tercihimiz olmaz ama emlakçılarla komisyonda pazarlık etmek elbette mümkün" diye konuştu.