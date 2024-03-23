Tahsis Numarası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 Olan SSK BAĞKUR’lu Emekliye 24-30 Mart Arası MÜTHİŞ JEST

ŞEKERBANK VE TEB
Şekerbank ve TEB, emeklilere yönelik olarak 3.000 TL'den başlayıp 5.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri ile katkıda bulunuyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emeklilere sunulan promosyonlarda çıtayı yükselterek 5.000 TL'den başlayıp 12.500 TL'ye kadar çıkan rakamlarla dikkat çekiyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emeklilere 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarları sunuyor. Banka, otomatik fatura ödeme talimatları, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı ile sunulan ek ödüllerle emeklilere çeşitli avantajlar sağlıyor.
AKBANK
Akbank, emekli müşterilerine 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.