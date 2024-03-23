SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tahsis Numarası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 Olan SSK BAĞKUR'lu Emekliye 24-30 Mart Arası MÜTHİŞ JEST

Mart ayı emekli vatandaşlar için adeta bir fırsatlar dönemi olarak beliriyor. Kamu bankalarının emekli maaş promosyonları göz kamaştırıcı rakamlara ulaşırken, 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyonlarla yeni bir perde açıldı. Bu dönemde emekliler maaşlarını belirli bankalara taşıyarak çeşitli avantajlardan ve cazip promosyonlardan yararlanma şansı buluyor. Gözler şimdi özel bankalara çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 12:21 Güncelleme 23 Mart 2024, 12:21
Tahsis Numarası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 Olan SSK BAĞKUR’lu Emekliye 24-30 Mart Arası MÜTHİŞ JEST

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekliler için Mart ayı, bu cazip promosyon ve avantajlarla dolu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu özel fırsatlardan yararlanmak için emeklilerin harekete geçmesi gerekiyor; çünkü fırsatların son tarihi 31 Mart. Bu tarih gelmeden, emeklilerin maaşlarını taşımaları ve sundukları avantajlardan yararlanmaları öneriliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli vatandaşlara özel olarak 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri ile dikkat çekiyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, 4.800 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarlarıyla emeklilere avantaj sağlıyor.

ŞEKERBANK VE TEB

Şekerbank ve TEB, emeklilere yönelik olarak 3.000 TL'den başlayıp 5.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri ile katkıda bulunuyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere sunulan promosyonlarda çıtayı yükselterek 5.000 TL'den başlayıp 12.500 TL'ye kadar çıkan rakamlarla dikkat çekiyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emeklilere 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarları sunuyor. Banka, otomatik fatura ödeme talimatları, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı ile sunulan ek ödüllerle emeklilere çeşitli avantajlar sağlıyor.

AKBANK

Akbank, emekli müşterilerine 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Geri sayım! AK Parti’den Büyük Ankara mitingi
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu | Gözaltına alındılar
Yaban Çiçekleri geliyor
Canan Kaftancıoğlu ’para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz’ın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafı
Mansur Yavaş’ın sağ kolu Volkan Memduh Gültekin’in WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Trollere böyle talimat veriyor | BUGSAŞ borç batağında
Türksat 6A için geri sayım! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır tarih verdi
CHP’de paradan kule skandalında her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun ’arkadaşım’ dediği isimler çıkıyor! İşte isim isim o liste
TPAO’ya ruhsat verildi! Karadeniz ve Akdeniz’in ardından Marmara’da petrol aranacak
Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar | Yasemin Gündoğan’a yardım eden aşiret ortaya çıktı! İşte firarın perde arkası
ABB’den direk vurgunu! 1 milyar TL’lik zarar ortaya çıktı! Usulsüz kullanımlar belgelendi
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Murat Kurum’un neden İBB Başkanı seçilmesi gerektiğini anlattı!
Adım adım zirveye: Muslera kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 7. oyuncu
Hatay’da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’li Lütfü Savaş’tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor
SON DAKİKA