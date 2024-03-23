Tahsis Numarası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 Olan SSK BAĞKUR’lu Emekliye 24-30 Mart Arası MÜTHİŞ JEST

Emekliler için Mart ayı, bu cazip promosyon ve avantajlarla dolu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu özel fırsatlardan yararlanmak için emeklilerin harekete geçmesi gerekiyor; çünkü fırsatların son tarihi 31 Mart. Bu tarih gelmeden, emeklilerin maaşlarını taşımaları ve sundukları avantajlardan yararlanmaları öneriliyor.