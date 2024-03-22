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Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! Güven endeksi hizmet sektöründe arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 arttı.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 11:08 Güncelleme 22 Mart 2024, 11:08
Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! Güven endeksi hizmet sektöründe arttı

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Güven endeksi, martta geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 3,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarak 120,4 değerini aldı. Endeks, inşaat sektöründe yüzde 3,6 azalarak 88,6'ya, perakende ticaret sektöründe de yüzde 1 azalışla 113,3'e geriledi.

Hizmet sektöründe martta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,9, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,2 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,1 yükseldi. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,8, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,8 azaldı.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 1,5, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 5,3 gerileme oldu.

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