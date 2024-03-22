Akaryakıtta flaş indirim! 23-24 Mart benzin motorin fiyatları ne kadar olacak 2024? İstanbul, Ankara, İzmir EPGİS fiyat listesi

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Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı değişim, sürücülerin günlük hayatını doğrudan etkileyen bir unsur olarak dikkat çekiyor. Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt sektöründe de hareketliliğe sebep oluyor. Bu değişiklikler, sürücüler için hem zorluk hem de bazen bir rahatlama kaynağı olabiliyor.

Gözler Akaryakıt Fiyatlarında

Brent petrol fiyatlarının 85,21 dolara gerilemesi, akaryakıt sektöründe yeni bir döneme işaret ediyor. Bu düşüş, son dönemdeki zamların ardından akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, sürücülerin yüzünü güldürecek haberler vermeye başladı.