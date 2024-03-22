Akaryakıtta flaş indirim! 23-24 Mart benzin motorin fiyatları ne kadar olacak 2024? İstanbul, Ankara, İzmir EPGİS fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı değişim, sürücülerin günlük hayatını doğrudan etkileyen bir unsur olarak dikkat çekiyor. Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt sektöründe de hareketliliğe sebep oluyor. Bu değişiklikler, sürücüler için hem zorluk hem de bazen bir rahatlama kaynağı olabiliyor.
Gözler Akaryakıt Fiyatlarında
Brent petrol fiyatlarının 85,21 dolara gerilemesi, akaryakıt sektöründe yeni bir döneme işaret ediyor. Bu düşüş, son dönemdeki zamların ardından akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, sürücülerin yüzünü güldürecek haberler vermeye başladı.
Beklenen İndirim Geliyor: Motorine 1 TL İndirim
23 Mart Cumartesi günü itibarıyla motorin grubunda beklenen 1 TL'lik indirim uygulamaya konulacak. Bu indirim, özellikle ticari faaliyetlerde büyük bir kısmı akaryakıta dayanan işletmeler için de olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.