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Akaryakıtta flaş indirim! 23-24 Mart benzin motorin fiyatları ne kadar olacak 2024? İstanbul, Ankara, İzmir EPGİS fiyat listesi

Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindirici bir haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorin grubunda cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık bir indirim bekleniyor. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 10:46 Güncelleme 22 Mart 2024, 11:17
Akaryakıtta flaş indirim! 23-24 Mart benzin motorin fiyatları ne kadar olacak 2024? İstanbul, Ankara, İzmir EPGİS fiyat listesi

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Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı değişim, sürücülerin günlük hayatını doğrudan etkileyen bir unsur olarak dikkat çekiyor. Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt sektöründe de hareketliliğe sebep oluyor. Bu değişiklikler, sürücüler için hem zorluk hem de bazen bir rahatlama kaynağı olabiliyor.

Gözler Akaryakıt Fiyatlarında
Brent petrol fiyatlarının 85,21 dolara gerilemesi, akaryakıt sektöründe yeni bir döneme işaret ediyor. Bu düşüş, son dönemdeki zamların ardından akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, sürücülerin yüzünü güldürecek haberler vermeye başladı.

Beklenen İndirim Geliyor: Motorine 1 TL İndirim
23 Mart Cumartesi günü itibarıyla motorin grubunda beklenen 1 TL'lik indirim uygulamaya konulacak. Bu indirim, özellikle ticari faaliyetlerde büyük bir kısmı akaryakıta dayanan işletmeler için de olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Son Zamların Ardından Durum
21 Mart'ta akaryakıt fiyatlarında yaşanan zamlar, sürücüleri oldukça etkilemişti. Benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruşluk bir artış meydana gelmişti. Bu artışlar, özellikle şehir içi ve uzun mesafe sürücülerini maliyet hesaplamalarında yeni düzenlemelere gitmeye zorlamıştı.

Güncel Fiyatlar Ne Durumda?
İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları, motorin için litre başına 42.98 lira, benzin için ise ortalama 43.44 lira olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, hem bütçe planlaması yapan sürücüler hem de akaryakıt sektörüne yatırım yapanlar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

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