Mart ayı doğal gaz desteği yattı mı 2024? Doğal gaz fatura desteği ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Soğuk kış günlerinde vatandaşların gözü kulağı, 2024 ocak ve şubat aylarına ait doğal gaz yardımı ödemelerindeydi. İhtiyaç sahibi aileler, doğal gaz desteğinin hesaplarına ne zaman yatırılacağını merakla bekliyordu.
Soğuk kış günlerinde vatandaşların gözü kulağı, 2024 ocak ve şubat aylarına ait doğal gaz yardımı ödemelerindeydi. İhtiyaç sahibi aileler, doğal gaz desteğinin hesaplarına ne zaman yatırılacağını merakla bekliyordu.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi 584 bin 941 haneye 399 milyon 947 bin lira doğal gaz tüketim desteği ödeneceğini bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni dönemsel olmaktan çıkarıp düzenli hale getirdiklerini belirtti.
Yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmadığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek."
OCAK VE ŞUBAT AYI DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Göktaş, başvuruların 2023 aralıkta e-Devlet "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" üzerinden alınmaya başlandığını anımsatarak, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğimizde ödemeler başladı. Bu doğrultuda Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2023 yılı ekim, kasım, aralık, 2024 yılı ocak, şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplam 399 milyon 947 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.
Buna göre; Ocak ve şubat ayı doğal gaz yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı.
DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?
Ödemelerde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık 1500- 3500 lira arasında değiştiğini belirten Göktaş, iklim şartlarına göre tutarda bölgesel farklılıkların bulunduğuna işaret etti.
Isı ölçümleme çalışmaları yaptıklarını, teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantılı dağılım gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, "Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Vatandaşlarımız doğal gaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir." ifadelerini kullandı.
Destekten faydalanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet'ten destek programına başvurması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi, ikamet adresinde doğal gaz aboneliği bulunması, faturasının mesken abone grubuna ait olması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğal gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;
Türk vatandaşı olması,
e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.