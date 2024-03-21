SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 2024: Altın, dolar, euro düşer mi, yükselir mi? TCMB faizleri artıracak mı? Mevduat faizleri son durum

Türkiye'nin ekonomik ve finansal sektörü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayı faiz kararını merakla bekliyor. Şubat ayında faiz oranını %45'te sabit tutan TCMB, Mart ayında alacağı kararla ilgili yatırımcıların ve piyasanın dikkatini üzerine çekiyor. Peki, TCMB faizleri artıracak mı? Altın, dolar, euro düşer mi, yükselir mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:26 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:27
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 2024: Altın, dolar, euro düşer mi, yükselir mi? TCMB faizleri artıracak mı? Mevduat faizleri son durum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin ekonomik nabzını tutan yatırımcılar ve piyasa analistleri, Mart ayı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekleyiş içinde. Faiz kararı, ekonominin seyrini ve yatırımları doğrudan etkileyen kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor. Peki, Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mart ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu.

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT’ten Kandil’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde İran Gençlik sorumlusu Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni gelişme | ABD’de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştılar! Ev sahibinden şoke eden cevap
İHH
Son dakika: Gözler saat 14:00’te! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?
CHP’ye DEM’lenmek yetmedi sıra FETÖ’de! FETÖ’cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı
CHP Kandil’le anlaştı| Kirli ittifak belgelendi! Özgür Özel’in ziyaretinin ardından DEM Parti adayını geri çekti
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Yargı paketinde iki önemli düzenleme! Bölücülerin dokunulmazlığı ortadan kalkacak
Memura-emekliye farklı zam: Temmuz zammında hangi formüller var? Ne kadar enflasyon farkı bekleniyor?
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek
Çalışanlara çifte bayram: Ya tatil ya çift yevmiye! Özel sektörde 9 gün izin formülü...
Fenerbahçe’nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş atak!
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelenmişti! Güzel oyuncu o soruyu duyunca sessizliğe büründü
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP’li belediyelerle ilişkisi ne?
SON DAKİKA