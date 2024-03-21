Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 2024: Altın, dolar, euro düşer mi, yükselir mi? TCMB faizleri artıracak mı? Mevduat faizleri son durum

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Türkiye'nin ekonomik nabzını tutan yatırımcılar ve piyasa analistleri, Mart ayı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekleyiş içinde. Faiz kararı, ekonominin seyrini ve yatırımları doğrudan etkileyen kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor. Peki, Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...





MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mart ayı faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.