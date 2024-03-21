Emekliye 8 bin TL ila 12 bin TL arası banka promosyonu müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan maaş alanlar dikkat! SGK o tarihte...

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 4.500 TL • 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 5.250 TL • 7.500 - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 6.750 TL • 10.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 7.500 TL

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada cep telefonundan verilen dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaş taşıması yapılabileceğini ve 8.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabileceğini belirtiyor.

QNB Finansbank, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat mevcut.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL tutarında nakit emekli promosyon avantajı sunuluyor.

Banka, emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden tüm emeklilerin bundan faydalanabileceğini belirtiyor.