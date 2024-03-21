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Bankaya 170 Bin TL Yatıranın 32 Günlük Faiz Getirisi! Mart 2024 Faiz Hesabı Coştu

Mevcut ekonomik şartlar altında, yatırımcılar, birikimlerini artırabilecekleri hem güvenilir hem de kazançlı yatırım araçlarına yönelmektedir. Bu bağlamda, vadeli mevduat hesapları, belirli bir süre sonunda önceden belirlenmiş bir getiri sunarak, yatırımcıların güvenle tercih edebilecekleri seçenekler arasında yer almaktadır. Vadeli mevduat, yatırımcılara, paralarını sabit bir faiz oranıyla belirli bir vade boyunca bankada tutarak güven içinde değerlendirme fırsatı sunar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 05:08 Güncelleme 22 Mart 2024, 05:08
Bankaya 170 Bin TL Yatıranın 32 Günlük Faiz Getirisi! Mart 2024 Faiz Hesabı Coştu

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Vadeli hesap faiz oranları yüzde elli üçe kadar yükseldi. 32 gün sonunda kazanılacak tutarlar için özel hesaplamalar yapıldı.

Günümüz ekonomik koşullarında, yatırımcılar paralarını değerlendirebilecekleri güvenilir ve kazançlı yöntemler aramaktadır. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen vade sonunda sabit bir getiri sağlayarak bu ihtiyacı karşılamaktadır.

Bir kişi, vadeli mevduat hesabına 170.000 TL koydu. 32 gün sonra, bu parayla ne kadar kazanacağını hesapladık.

ING Bank - e-Turuncu Hesap

  • Faiz Oranı: %50
  • Net Kazanç: 7.060,11 TL
  • Vade Sonu Tutar: 177.060,11 TL

Alternatif Bank - VOV Hesap

  • Faiz Oranı: %52
  • Net Kazanç: 7.342,51 TL
  • Vade Sonu Tutar: 177.342,51 TL

Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

  • Faiz Oranı: %53
  • Net Kazanç: 7.483,72 TL
  • Vade Sonu Tutar: 177.483,72 TL

Anadolubank - Renkli Hesap

  • Faiz Oranı: %51
  • Net Kazanç: 7.201,31 TL
  • Vade Sonu Tutar: 177.201,31 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap

  • Faiz Oranı: %50
  • Net Kazanç: 7.060,11 TL
  • Vade Sonu Tutar: 177.060,11 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası) - Marifetli Hesap

  • Faiz Oranı: %50
  • Net Kazanç: 7.060,11 TL
  • Vade Sonu Tutar: 177.060,11 TL

N Kolay - N Kolay Bono

  • Faiz Oranı: %48
  • Net Kazanç: 6.777,70 TL
  • Vade Sonu Tutar: 176.777,70 TL

Önemli Not: Vadeli mevduat faiz oranları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce güncel oranları ve koşulları bankanızla teyit etmeniz önerilir.

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