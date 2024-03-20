SGK uzmanı ilaç gibi gelecek kombinasyonları açıkladı: Toplu para öde saniyesinde emekli ol!

Emeklilik pek çok kişinin hayatındaki önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Ancak emeklilik hedeflerine ulaşmak için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Bu koşullar arasında belirli bir yaşa ulaşmak, sigortalı olarak geçirilen süreyi tamamlamak ve yeterli sayıda prim ödemesi yapmak yer alıyor. Sigortalılığın başlangıcı emeklilik şartlarının belirlenmesinde hayati bir öneme sahip. Fakat emeklilik sürecinde sıkça karşılaşılan hatalardan biri sigorta primlerinin eksik ödenmesi oluyor. Zamanında ve tam olarak ödenmeyen sigorta primleri emeklilik yolunda ciddi engeller oluşturabiliyor.