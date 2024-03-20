SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altınım var satmalı mıyım sorusunu cevapladı! 1,2,3,4,5 gram altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten yeni yorum: FED sonrası...

Türkiye'nin önde gelen finans analistlerinden İslam Memiş, son zamanlarda popüler olan yatırım araçlarından gram altın ve Bitcoin arasında çarpıcı bir benzetme yaparak yatırımcılara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte İslam Memiş tarafından yapılan altın yorumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 16:10 Güncelleme 20 Mart 2024, 16:11
Altınım var satmalı mıyım sorusunu cevapladı! 1,2,3,4,5 gram altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten yeni yorum: FED sonrası...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin önde gelen altın ve para piyasaları uzmanlarından İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği sorulara değinerek çarpıcı analizlerde bulundu. Özellikle altın ve Bitcoin arasındaki benzerliklere vurgu yaparak, yatırımcıların dikkatini çekti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam MemişAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

İslam Memiş yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir uyarıları sıraladı. İşte uzman ismin son açıklamaları;

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU!

"Özellikle altın fiyatlarında yatay, satıcılı bir seyir hakim. Bu hafta 2125 dolar destek, 2180 dolar direnç seviyesini ifade etmiştim ons altında. Ons altın 2153 dolar seviyesinde. Burada yine 2125 dolar destek seviyesi var. Yarın akşama kadar bu teknik seviyelerin test edilmesi lazım. Sonra 2180 direnci var. İlk önce 2180 mi 2125 mi denenecek buna karar verecek piyasalar."

FED KARARI SONRASI BELLİ OLACAK

"Bugün Fed kararı olduğu için ya direnç ya destek test edilecek. 30 dolarlık bir alan var. Asıl kafa karıştıran şu. Aşağıda ihlal edilen alanlar var. 2090 ve 2070 dolar. Acaba buralar ne zaman dolacak. Fed kararından sonra bu taraftaki beklentimizi söyleyebileceğim. Hızlıca yükselişler oldu, orta vadede yıl sonuna kadar beklentimiz devam ediyor ama ihlal edilen alanları takip edeceğiz. Buraları öngörebilirsem iyi olacak."

SAKIN ALTIN SATMAYIN

"Gram altın 2250 lira resmi kur tarafında. Gram altın serbest piyasalarda 2470-2488 lira aralığında. Yine rekor denemesinden bahsedebiliriz. Gün içinde 2490'ı test etti gram altın. 2500 liraya ramak kaldı. Haziranda beklediğimiz seviyeler mart ortalarında test edilmeye yakın yerlerde. Demek ki hazirana kadar 2500 lira test edilecek. Gram altın tarafında yeni rekorlar göreceğiz ama son bir tur aşağıya dalış yapma ihtimali var gram altının. Tekrar 2400 altında rakamlar var ama ne zaman dalış yapacak onu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Altınım var satmalı mıyım? Bende bu sorunun cevabı hayır. Satmak için çok çok erken"

BENİM PARAMLA BEDAVA

"Ons gümüşte bu hafta 24.70 doları işaret etmiştim. 24.95 dolarda, beklentimiz gerçekleşti bu hafta. Bu 24.70 dolar destekle alakalı kısımda öngörümüz gerçekleşti. Gram gümüş 25.96 lira. Burada 25.80 lira destek seviyesi var. 26 dolar 26 lira devamında 28 dolar 28 lira gibi bir trend göreceğiz gümüşün ons ve gram fiyatında. Gümüş ons ve gümüş gramı benim paramla bedava."

Bu içerik yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal uzmanlardan veya danışmanlardan tavsiye almanız önemlidir. Piyasa koşulları ve riskler sürekli değişebilir, bu nedenle dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir.

Kuytuda köşede yarım, çeyrek, gram altını olanlar hemen baksın! Darphanede üretim süreci böyle işliyorKuytuda köşede yarım, çeyrek, gram altını olanlar hemen baksın! Darphanede üretim süreci böyle işliyor
Kuytuda köşede yarım, çeyrek, gram altını olanlar hemen baksın! Darphane'de üretim süreci böyle işliyor
1790 gün piyangosu o kişilere vurdu! 2001 sonrası SSKlı 5 yıl önceden maaşı kapacak! Prim gün yaş yıl şartı...1790 gün piyangosu o kişilere vurdu! 2001 sonrası SSKlı 5 yıl önceden maaşı kapacak! Prim gün yaş yıl şartı...
1790 gün piyangosu o kişilere vurdu! 2001 sonrası SSK'lı 5 yıl önceden maaşı kapacak! Prim gün yaş yıl şartı...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Burdur Mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye para kulesi tepkisi: 3 maymunu oynamayın
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
İHH
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
Başkan Erdoğan’dan Isparta mitinginde önemli açıklamalar: Enflasyon düştükçe etkisi işçiye emekliye yansıyacak
Türk Telekom
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
CHP’deki paradan kulede ’Ekrem’ eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...
Son dakika: Gözler yarın saat 14:00’te! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay
Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
SON DAKİKA