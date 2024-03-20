Altınım var satmalı mıyım sorusunu cevapladı! 1,2,3,4,5 gram altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten yeni yorum: FED sonrası...

"Bugün Fed kararı olduğu için ya direnç ya destek test edilecek. 30 dolarlık bir alan var. Asıl kafa karıştıran şu. Aşağıda ihlal edilen alanlar var. 2090 ve 2070 dolar. Acaba buralar ne zaman dolacak. Fed kararından sonra bu taraftaki beklentimizi söyleyebileceğim. Hızlıca yükselişler oldu, orta vadede yıl sonuna kadar beklentimiz devam ediyor ama ihlal edilen alanları takip edeceğiz. Buraları öngörebilirsem iyi olacak."

"Gram altın 2250 lira resmi kur tarafında. Gram altın serbest piyasalarda 2470-2488 lira aralığında. Yine rekor denemesinden bahsedebiliriz. Gün içinde 2490'ı test etti gram altın. 2500 liraya ramak kaldı. Haziranda beklediğimiz seviyeler mart ortalarında test edilmeye yakın yerlerde. Demek ki hazirana kadar 2500 lira test edilecek. Gram altın tarafında yeni rekorlar göreceğiz ama son bir tur aşağıya dalış yapma ihtimali var gram altının. Tekrar 2400 altında rakamlar var ama ne zaman dalış yapacak onu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Altınım var satmalı mıyım? Bende bu sorunun cevabı hayır. Satmak için çok çok erken"

BENİM PARAMLA BEDAVA

"Ons gümüşte bu hafta 24.70 doları işaret etmiştim. 24.95 dolarda, beklentimiz gerçekleşti bu hafta. Bu 24.70 dolar destekle alakalı kısımda öngörümüz gerçekleşti. Gram gümüş 25.96 lira. Burada 25.80 lira destek seviyesi var. 26 dolar 26 lira devamında 28 dolar 28 lira gibi bir trend göreceğiz gümüşün ons ve gram fiyatında. Gümüş ons ve gümüş gramı benim paramla bedava."

Bu içerik yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal uzmanlardan veya danışmanlardan tavsiye almanız önemlidir. Piyasa koşulları ve riskler sürekli değişebilir, bu nedenle dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir.