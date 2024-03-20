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FED faiz kararı son dakika açıklandı! 2024 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi! FED kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

Son dakika FED faiz kararı...Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 21:24 Güncelleme 20 Mart 2024, 21:26
FED faiz kararı son dakika açıklandı! 2024 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi! FED kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

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Şubat ayının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar da FED'in faiz kararıyla ilgili araştırmalarını hızlandırmış durumda. Piyasalarda yaşanacak olası değişimler ve ekonomik göstergeler, yatırımcıların stratejilerini belirleme noktasında belirleyici olacak.

FED'İN SON FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Amerika Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED FAİZ KARARI SONRASI NE OLUR?

Altın

🔴 Faiz oranları düşük olduğunda, alternatif gelir arayışındaki yatırımcılar genellikle altına yönelebilir. Çünkü düşük faiz ortamında, faiz getirisi düşük olan varlıkların yanı sıra, altın gibi güvenli limanlara talep artabilir.

🔴 Yüksek faiz oranları ise genellikle altının cazibesini azaltabilir. Çünkü yatırımcılar, daha yüksek faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelebilirler.

Dolar

🔵 Faiz oranları yükseldiğinde, dolar genellikle güçlenir. Çünkü yüksek faiz oranları, yabancı yatırımcıları ABD varlıklarına çekerek dolar talebini artırabilir.
🔵 Tersine, faiz oranları düştüğünde veya beklentiler düşükse, dolar zayıflayabilir. Çünkü yatırımcılar daha yüksek getiri arayışında diğer para birimlerine yönelebilirler.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Mart 2024

30 Nisan-1 Mayıs 2024

11-12 Haziran 2024

30-31 Temmuz 2024

17-18 Eylül 2024

6-7 Kasım 2024

17-18 Aralık 2024

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