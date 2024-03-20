FED faiz kararı son dakika açıklandı! 2024 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi! FED kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

Şubat ayının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar da FED'in faiz kararıyla ilgili araştırmalarını hızlandırmış durumda. Piyasalarda yaşanacak olası değişimler ve ekonomik göstergeler, yatırımcıların stratejilerini belirleme noktasında belirleyici olacak.

Amerika Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED'İN SON FAİZ KARARI BELLİ OLDU

FED FAİZ KARARI SONRASI NE OLUR?

Altın

🔴 Faiz oranları düşük olduğunda, alternatif gelir arayışındaki yatırımcılar genellikle altına yönelebilir. Çünkü düşük faiz ortamında, faiz getirisi düşük olan varlıkların yanı sıra, altın gibi güvenli limanlara talep artabilir.

🔴 Yüksek faiz oranları ise genellikle altının cazibesini azaltabilir. Çünkü yatırımcılar, daha yüksek faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelebilirler.